Avalanche em resort na Suíça deixa 3 mortos; veja vídeo

São Paulo

Ao menos três pessoas morreram e uma ficou ferida devido a uma avalanche em Zermatt, um dos principais resorts de esqui na Suíça. O incidente ocorreu pouco depois das 14h (9h em Brasília) desta segunda-feira (1º).

"Uma avalanche ocorreu em um setor fora de pista em Riffelberg (Zermatt). Várias pessoas foram arrastadas [pela neve]", escreveu a polícia do cantão de Valais, no sul, na rede social X.

Os agentes não deram detalhes sobre as identidades das vítimas e não comentaram a possibilidade de haver outros desaparecidos. As operações de resgate foram suspensas no início da noite.

Precipitações de neve e ventos fortes levaram as autoridades locais a alertarem para o risco de avalanches nas regiões dos Alpes suíços, em especial em partes dos cantões de Grisons e de Valais.

Incidentes semelhantes causaram a morte de 14 pessoas no país desde o início do inverno no Hemisfério Norte, informou um balanço divulgado em 27 de março pelo Instituto de Estudo de Neve e Avalanches (SLF). De acordo com o órgão, segundo o qual os óbitos foram provocados em 12 diferentes episódios, a expectativa é de que esse número siga aumentando.

Com 5.600 mil habitantes, Zermatt fica localizada junto ao monte Cervino e é famoso por suas estações de esqui.

As dificuldades de se praticar o esporte nos Alpes suíços foram narrados pelo jornalista Scott Whitehead em reportagem publicada no Financial Times em fevereiro deste ano.

No texto, ele conta que esquiava quando foi atingido por uma avalanche inesperada e teve de manusear kits de sobrevivência pela primeira vez na vida.

"A neve estava caindo mais rápido do que jamais vi em 40 anos de esqui", escreve o jornalista. Ele conta que, ao contrário do que tinha sentido inicialmente, após a avalanche viu que só suas pernas estavam cobertas de gelo, mas não o resto do corpo.

Ele e os amigos com quem viajava então improvisaram um iglu e passaram a madrugada sob frio intenso. Só foram resgatados quando o clima melhorou, na manhã do dia seguinte, por um helicóptero.