Enfermeiras protegem bebês em maternidade durante terremoto em Taiwan; vídeo

Um vídeo mostra enfermeiras em uma maternidade de Taiwan protegendo recém-nascidos durante o terremoto que atingiu a ilha nesta quarta-feira (3) e matou ao menos dez pessoas.

As enfermeiras sentem os tremores e rapidamente agrupam os berços juntos no centro da sala, cobrindo-os com seus corpos para evitar que caíssem.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O terremoto de magnitude 7,2, segundo a Agência Meteorológica de Taiwan (7,4 segundo órgão semelhante dos Estados Unidos, e 7,5, de acordo com o do Japão) foi o mais forte em 25 anos na ilha e deixou ainda mais de mil feridos. O tremor com epicentro no leste do território insular chegou a gerar alertas de tsunami no Japão, nas Filipinas e na China continental.

As equipes de resgate ainda procuram cerca de 660 pessoas desaparecidas ou presas em túneis e áreas cujo acesso foi cortado por deslizamentos e destruição de estradas

Apesar dos vários danos causados, o terremoto desta quarta fica muito longe de se equiparar, em quantidade de vítimas, ao de 25 anos atrás. Em setembro de 1999, um abalo de magnitude 7,6 matou quase 2.400 pessoas e fez Taiwan rever suas regras de segurança de construções para terremotos. Para especialistas, esse rigor contribuiu para reduzir o número de mortes agora.

O local mais próximo do epicentro e mais afetado pelo sismo de agora foi a cidade de Hualien, cerca de 120 km em linha reta a sudeste de Taipé, a capital taiwanesa. Todas as mortes registradas até agora ocorreram lá. Segundo a agência de notícias Reuters, Taipé teve falta de energia em algumas localidades e fechou seu sistema de metrô temporariamente.

Dezenas de prédios sofreram danos severos e foram considerados estruturalmente inseguros após os tremores e suas réplicas em Hualien. Nesta quinta (4), seis trabalhadores foram resgatados de helicóptero após ficarem ilhados em uma pedreira na região.