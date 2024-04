Revolução dos Cravos é tema de exposição com fotos de Sebastião Salgado em SP

São Paulo

A Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim à ditadura de Portugal e que completa 50 anos nesta quinta-feira (25), será tema de duas exposições em maio. Uma delas, em São Paulo, apresentará fotografias de Sebastião Salgado. A outra, em Brasília, terá arte contemporânea de vários artistas.

A exposição com as fotos de Salgado ocorrerá no MIS (Museu da Imagem e do Som), na capital paulista, a partir do dia 10. A mostra "50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal", parte do "Maio Fotografia no MIS 2024", vai exibir uma série inédita com mais de 50 imagens capturadas pelo renomado fotógrafo brasileiro.

Os registros foram feitos em Lisboa durante a década de 1970, quando Salgado ainda estava no início da carreira. A curadoria é do jornalista Leão Serva.

Fotografia de Sebastião Salgado que será exposta no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo - ©Sebastião Salgado

A exposição em Brasília será instalada nos jardins da Embaixada de Portugal. Serão 11 obras contemporâneas de artistas portugueses e brasileiros. Com curadoria de Benjamin Weil, diretor do Centro de Arte Moderna Gulbenkian de Lisboa, e de Marcelo Jorge, representante do Museu de Arte de Brasília, a mostra vai dialogar com questões e valores da Revolução dos Cravos.

Entre os artistas portugueses, a exposição apresentará obras de Pedro Barateiro, Fernanda Fragateiro, Rui Chafes, Ana Vidigal, Luisa Cunha, Paula Rego e Márcio Carvalho. Os brasileiros Cecília Mori, Flávio Cerqueira e Paulo de Paula são os artistas nacionais convidados, além de José Maria Martinez Zaragoza, espanhol radicado no Brasil. A mostra "Arte no Jardim" vai de 9 de maio a 17 de outubro.

Em 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos, um movimento liderado por militares e apoiado pela maioria da população civil, pôs fim ao Estado Novo em Portugal, regime ditatorial que durou 41 anos. O levante, rápido e pacífico, foi orquestrado por militares e encerrou um dos regimes autoritários mais longos do século 20, encabeçado em grande parte pelo ditador António de Oliveira Salazar.

A Revolução dos Cravos foi chamada dessa forma em razão dos cravos vermelhos que, distribuídos pela população, eram colocados pelos soldados dissidentes nos canos de suas armas.

Maio Fotografia no MIS 2024

Data

a partir de 10 de maio

Ingressos

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); grátis às terças-feiras e, na terceira quarta-feira do mês, a entrada também é franca.

Local

MIS (Museu da Imagem e do Som) - Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Serviço Exposição Arte no Jardim

Data

De 9 de maio a 17 de outubro



Ingressos

Gratuito (é preciso levar documento de identificação para entrar no local)

Local

Embaixada de Portugal - Avenida das Nações, Lote 2 - Brasília