Rússia diz que EUA enfrentam humilhação na Ucrânia como no Vietnã

Moscou | Reuters

A Rússia disse neste domingo (21) que a aprovação do Congresso dos EUA a mais US$ 60,8 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia mostra que Washington está mergulhando muito mais fundo numa guerra híbrida contra Moscou, que terminaria numa humilhação equivalente aos conflitos do Vietnã ou do Afeganistão.

A invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin em 2022 desencadeou as piores consequências nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962, de acordo com diplomatas russos e americanos.

Moradores deixam prédio atingido por bombardeio russo em Dnipro, na Ucrânia - Anatolii Stepanov -19.abr.2024/AFP

Neste sábado (20), a Câmara dos EUA aprovou, com amplo apoio bipartidário, um megapacote de US$ 95 bilhões de auxílio para Ucrânia, Israel e Taiwan.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que estava claro que os EUA queriam que a Ucrânia "lutasse até o último ucraniano", inclusive com ataques a territórios soberanos russos e a civis.

"A imersão cada vez mais profunda de Washington na guerra híbrida contra a Rússia se transformará num fiasco ruidoso e humilhante para os EUA, como o Vietnã e o Afeganistão", disse Zakharova.

A Rússia, acrescentou ela, dará "uma resposta incondicional e resoluta" à iniciativa dos EUA de se envolverem mais na guerra da Ucrânia.

O diretor da Agência Central de Inteligência dos EUA, William Burns, alertou na semana passada que sem mais apoio militar dos EUA a Ucrânia poderia perder no campo de batalha, mas que com o auxílio as forças de Kiev poderiam resistir este ano.

Os EUA descartaram repetidas vezes a possibilidade de enviar as suas próprias tropas ou de outros membros da OTAN para a Ucrânia, que trava uma guerra de artilharia e drones com a Rússia ao longo de uma frente de 1.000 quilômetros.

Na Guerra do Vietnã, entre 1955 e 1975, os EUA perderam mais de 58 mil militares. O conflito terminou com a vitória do Vietnã do Norte, comunista, que tomou a porção sul. Centenas de milhares de civis foram mortos.

Na guerra de 2001 a 2021 no Afeganistão, os EUA relataram 2.459 mortos e mais de 20 mil feridos no campo de batalha. O conflito terminou com a retirada das forças da coligação liderada pelos EUA e o regresso ao poder do movimento islâmico Talibã.

Guerra da Ucrânia

A Rússia controla agora cerca de 18% da Ucrânia, ao leste e ao sul do país vizinho, e tem ganhado terreno desde o fracasso da contraofensiva de Kiev no ano passado.

A Ucrânia tem implorado há meses aos EUA que liberem mais dinheiro e armas para ajudá-la a combater as tropas russas, embora o Kremlin tenha afirmado que a ajuda americana não mudará o curso final da guerra.

Zakharova afirmou que os ucranianos comuns estavam sendo "conduzidos à força ao massacre como bucha de canhão ", mas que os EUA não apostavam mais na vitória ucraniana contra a Rússia. Washington, disse ela, esperava que a Ucrânia pudesse aguentar até as eleições presidenciais dos EUA, em novembro.

Ainda segundo Zakharova, a ajuda para Taiwan "é uma interferência nos assuntos internos da China" e para Israel "é um caminho direto para a escalada e um aumento sem precedentes da tensão na região".

O pacote aprovado pelo Congresso americano neste sábado inclui medidas que permitiriam aos EUA confiscar bens russos no valor de bilhões de dólares congelados pelas sanções impostas a Moscou. Zakharova chamou isso de roubo, acrescentando que os verdadeiros beneficiários de todo o pacote foram as empresas de defesa dos EUA.

No sábado, depois da aprovação das medidas, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, disse à agência de notícias russa Tass que a aprovação do pacote deixaria os EUA mais ricos, além de arruinar ainda mais a Ucrânia e resultar em mais mortes.