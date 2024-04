Rússia diz que Ucrânia voltou a atacar maior usina nuclear da Europa

Moscou e Tbilisi (Geórgia) | Reuters

A companhia de energia nuclear da Rússia, Rosatom, acusou o Exército da Ucrânia neste domingo (7) de lançar uma série de ataques à usina nuclear de Zaporizhzhia. A planta é a maior da Europa. Fica localizada em território ucraniano e é controlada hoje pelos russos.

Segundo a Rosatom, três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), agência da ONU (Organização das Nações Unidas) que conta com especialistas no local, informou no X que houve uma única vítima.

Usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia; planta é controlada por Moscou - Olga Maltseva - 14.jun.23/AFP



Um funcionário da inteligência ucraniana negou o envolvimento de Kiev com quaisquer ataques à estação, sugerindo que a culpa é dos próprios russos.

Tanto autoridades russas como a AIEA afirmaram que os níveis de radiação no local estavam em níveis normais e que os danos não eram graves.

Tropas russas conquistaram o território onde está a planta nas primeiras semanas desde o início da Guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Cada lado acusa o outro de atacar a usina, que fica próxima das linhas de frente do conflito que já dura 25 meses. As acusações mútuas também citam que o risco de um desastre nuclear.

Em comunicado, a Rosatom disse que o primeiro ataque à fábrica atingiu uma área perto de uma cantina, ferindo os três funcionários, mas não indicou qual arma estava envolvida.

Em meia hora, afirmou, um drone atacou uma área de carregamento de carga e outro drone posteriormente atingiu a cúpula do sexto reator.

O comunicado disse que a Rosatom "denuncia categoricamente o ataque sem precedentes" e apelou ao chefe da AIEA, Rafael Grossi, e à União Europeia para reagirem imediatamente à ameaça à segurança.

O órgão de vigilância nuclear da ONU pediu que tais incidentes cessassem imediatamente.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, instou os líderes mundiais a condenarem o ato de "terrorismo nuclear".

"Quantas vezes mais os militares ucranianos terão de atacar a fábrica de Zaporizhzhia para que o Ocidente e aquele monstro Zelenski, criado por eles, parem de repetir este ato mortal do seu sangrento circo?", escreveu ela no Telegram, citando o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.

Andriy Usov, porta-voz da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, negou qualquer envolvimento.

"Os ataques russos, inclusive os de imitação, no território da usina nuclear ucraniana... têm sido há muito tempo uma prática criminosa bem conhecida dos invasores", disse.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

"Os danos na unidade 6 não comprometeram a segurança nuclear, mas este é um incidente grave com potencial para minar a integridade do sistema de contenção do reator", disse a AIEA.

Grossi, da AIEA, acrescentou que houve três "ataques diretos" a tais estruturas. "Isso não pode acontecer", escreveu ele.

A usina nuclear tem seis reatores VVER-1000 V-320 refrigerados a água e moderados a água de projeto soviético contendo urânio 235, e também utilizou combustível nuclear gasto na instalação.

Os reatores 1, 2, 5 e 6 estão em desligamento a frio, enquanto o reator nº 3 está desligado para reparos e o reator nº 4 está em desligamento a quente, segundo a usina.