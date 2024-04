Israel diz ter recuperado corpo de refém na véspera do 6º mês da guerra em Gaza

Jerusalém | AFP

O Exército de Israel anunciou neste sábado (6) que recuperou o corpo de um homem sequestrado por terroristas seis meses após a invasão ao sul do país, em 7 de outubro de 2023.

"O corpo do refém Elad Katzir, assassinado em cativeiro pela facção Jihad Islâmica, foi recuperado durante a noite e devolvido ao território israelense", disse o Exército em comunicado.

Elad Katzir, sequestrado em 7 de outubro durante o ataque do Hamas, há seis meses; em dezembro, um vídeo seu foi divulgado pela Jihad Islâmica, no qual pedia ajuda ao governo israelense - Reuters

Elad Katzir tinha 47 anos quando foi sequestrado no kibutz de Nir Oz, uma comunidade originalmente agrícola. Sua morte ocorreu em meados de janeiro, poucos dias depois que a Jihad Islâmica emitiu um vídeo no qual o refém pedia ao governo israelense que fizesse todo o possível para conseguir sua libertação, afirmou um oficial militar israelense.

Uma operação foi lançada na última sexta (5), em Khan Yunis, para recuperar o corpo de Elad. Forças israelenses exumaram-no à noite, antes de o repatriarem para Israel, onde foi identificado oficialmente.

Após o anúncio, a irmã de Elad atacou os dirigentes do país. Libertá-lo vivo "teria sido possível se um acordo sobre os reféns tivesse sido alcançado a tempo", afirmou Carmit Palty Katzir em seu perfil no Facebook. "Primeiro-ministro, gabinete de guerra, membros da coalizão (de governo). Olhem-se no espelho e digam que suas mãos não estão cobertas com este sangue."

Sua mãe, Hanna Katzir, que também fora raptada, posteriormente foi libertada em 24 de novembro, durante a única trégua alcançada ao longo da guerra Israel-Hamas. O pai de Elad, Avraham, morreu durante o ataque do grupo terrorista ao kibutz.

Chefe da ONU chama guerra de 'traição à humanidade'

O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, classificou neste sábado (6) a guerra em Gaza como uma "traição à humanidade".

Em comunicado divulgado na véspera do dia em que se completam seis meses de conflito, Griffiths fez um apelo a uma "determinação coletiva para que haja uma responsabilização por esta traição à humanidade".

"A cada segundo este conflito faz mais vítimas civis. Continua-se plantando as sementes de um futuro profundamente obscurecido por este conflito implacável", disse ele, que deixará o cargo no final de junho por motivos de saúde.

Griffiths lamentou "a perspectiva excessiva de uma nova escalada em Gaza, onde ninguém está seguro e não há nenhum lugar seguro para ir". "Uma operação de ajuda já frágil segue sendo prejudicada por bombardeios, pela insegurança e a negação de acesso", afirmou.

"Neste dia, o meu coração está com as famílias dos mortos, feridos ou mantidos como reféns, e com aqueles que enfrentam o sofrimento particular de não saber a situação de seus entes queridos", disse o subsecretário-geral.

A guerra eclodiu em 7 de outubro com um ataque sem precedentes de combatentes do Hamas a partir de Gaza, matando 1.170 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses. O grupo terrorista também sequestrou cerca de 250 pessoas (israelenses e estrangeiros), das quais cerca de 130 permanecem em Gaza, incluindo os 34 que teriam morrido, de acordo com militares israelenses.

Israel, que prometeu destruir o Hamas, bombardeia de forma incessante a Faixa de Gaza por ar, terra e mar, deixando pelo menos 33.137 mortos, a maioria mulheres e crianças, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007.