Simon Harris, 37, se torna primeiro-ministro mais novo da história da Irlanda

Simon Harris, 37, tornou-se o novo primeiro-ministro da Irlanda nesta terça-feira (9). Mais jovem a ocupar o cargo, Harris sucede a Leo Varadkar, que renunciou ao posto no fim de março, um ano antes da realização das próximas eleições gerais.

Simon Harris comemora vitória na votação parlamentar para eleger novo premiê irlandês - Clodagh Kilcoyne - 9.abr.24/Reuters

Nascido em uma cidade a pouco menos de 50 km da capital, Dublin, Harris está na política irlandesa há quase duas décadas. Aos 20, abandonou a universidade para trabalhar como assessor político. Quatro anos depois, foi eleito para o Parlamento e, antes dos 30, foi nomeado para o gabinete. Agora, aos 37, assume o posto de premiê com a tarefa de lutar pela reeleição da coalizão de centro-direita em 2025.

No discurso de renúncia, Varadkar apontou que a coalizão liderada pela sigla Fine Gael teria mais chances de se reeleger com outro líder. Poucos dias depois, Harris foi eleito sem oposição, com apoio do Fianna Fail e do Partido Verde, partidos da coalizão, bem como de legisladores independentes.

Com as eleições gerais marcadas para março do ano que vem, Harris terá praticamente um ano para tentar diminuir a ampla margem de liderança nas pesquisas de opinião que o principal partido de oposição, o Sinn Féin, tem sobre o Fine Gael. Um levantamento feito no último domingo (7) reforçou uma tendência recente de queda do apoio ao Sinn Fein em relação aos níveis de 12 a 18 meses atrás, embora os candidatos independentes, e não os partidos do governo, tenham sido novamente os principais beneficiários.

Conhecido por ter chefiado o Ministério da Saúde da Irlanda durante a pandemia de coronavírus, Harris enfrentará os problemas que a gestão de Varadkar não foi capaz de resolver: a grave escassez de moradias a preços acessíveis e o número recorde de solicitantes de asilo. Em uma conferência do Fine Gael realizada no último sábado (6), o novo premiê comprometeu-se a resolver a crise habitacional, em suas palavras, "de uma vez por todas".

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que os preços pedidos pelas casas irlandesas aumentaram 6,5% em relação ao primeiro trimestre de 2023, a taxa de crescimento mais rápida desde 2022. Para Harris, o governo irlandês deve ajudar pequenas empresas e reconectar-se com os eleitores rurais, além de dar apoio a compradores de imóveis.

Harris deve anunciar uma reformulação de sua equipe do Fine Gael, que ocupa 7 dos 18 assentos no gabinete. Segundo a agência de notícias Reuters, a reformulação não atingirá as pastas de Finanças e Relações Exteriores, ocupadas atualmente por Michael McGrath e Micheal Martin, do Fianna Fail.