Trump diz que decisão sobre direito ao aborto deve ficar com estados

Washington | AFP

O direito ao aborto deve ser decidido por cada governo estadual dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira (8) o candidato republicano Donald Trump, ao rejeitar a possibilidade de uma lei federal que proíba a interrupção da gravidez federal.

"Minha opinião é que, agora que temos a questão do aborto onde todos queriam do ponto de vista legal, os estados irão determiná-lo por voto, legislação ou talvez as duas coisas", disse o empresário e candidato mais forte do Partido Republicano à Presidência, em um vídeo publicado na sua rede social, a Truth Social.

O ex-presidente dos EUA e possível candidato do Partido Republicano Donald Trump faz declaração sobre a política de aborto - Reprodução/Truth Social via Reuters

A declaração foi feita após uma reportagem do jornal New York Times publicada em fevereiro sustentar que o republicano cogitava, se eleito, proibir o aborto em âmbito federal para casos em que a gravidez já havia passado das 16 semanas. Tal possibilidade rendeu semanas de especulações.

O cenário que defende desta segunda, porém, manteria o que já está em vigor no país. Em 2022, a Suprema Corte dos EUA, que tem três indicados por Trump, suspendeu o direito constitucional ao aborto e deixou aos estados a tarefa de legislar sobre esta questão. Os juízes derrubaram a decisão conhecida como Roe vs. Wade, que permitiu o acesso ao aborto, quando ela estava prestes a completar 50 anos.

Após a deliberação, alguns estados promulgaram proibições quase totais do aborto, enquanto outros, como Maryland, aprovaram leis para legalizá-lo. Muitos conservadores esperam que uma proibição federal possa derrubar os textos que flexibilizaram o procedimento.

Democratas, incluindo o atual presidente e adversário de Trump na corrida pela Casa Branca, Joe Biden, costumam lembrar regularmente que a maioria dos americanos se opõe a uma proibição federal, segundo pesquisas. Algumas derrotas eleitorais para os republicanos, como no conservador estado de Arkansas, têm sido associadas à posição contrária do partido em relação ao direito ao aborto.

Uma pesquisa de março da agência de notícias Reuters e da consultoria Ispos mostrou que 57% dos americanos acham que o aborto deveria ser legal na maioria ou em todos os casos. Entre os democratas, porém, o número sobe para 83%, enquanto 57% dos republicanos pensam que o aborto deveria ser proibido na maioria ou em todos os casos.

No vídeo, Trump diz ser "firmemente a favor de exceções para estupro, incesto e vida da mãe", ideia que foi defendida pelo ex-presidente republicano Ronald Reagan (1981-89), e voltou a dizer que apoia "firmemente" o acesso à fertilização in vitro para "casais que tentam ter um lindo bebê". O que poderia ser mais bonito ou melhor do que isso?", afirma o empresário.