Agência da ONU fecha sede em Jerusalém Oriental após incêndio criminoso

Jerusalém | AFP

A UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, fechou sua sede em Jerusalém Oriental depois que suspeitos atearam fogo na área externa do local duas vezes nesta quinta-feira (9).

Fachada do escritório para a Cisjordânia da UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, em Jerusalém Oriental - Ahmad Gharabli - 5.fev.24/AFP

Philippe Lazzarini, diretor da entidade, afirmou no X que funcionários da UNRWA e de outras agências da ONU estavam no local no momento em que os incêndios foram provocados, e que o recinto continuaria fechado "até que a segurança necessário seja restabelecida".

Os atos sucedem uma sequência de ataques ao espaço —localizado em uma parte de Jerusalém reivindicada por ambos israelenses e palestinos— nas últimas semanas. Segundo a entidade, os responsáveis seriam "extremistas israelenses".

A UNRWA fornece ajuda vital a mais de 5 milhões de pessoas espalhadas pelo Oriente Médio desde que seus antepassados fugiram ou foram expulsos do território conhecido como Palestina durante as guerras que envolveram a criação do Estado de Israel, entre 1948 e 1949.

Além de atuar na Cisjordânia ocupada —cuja população é atendida pelo escritório em Jerusalém Oriental— a entidade mantém representações na Jordânia, na Síria e no Líbano e é a maior empregadora da Faixa de Gaza.

A agência é alvo de críticas desde muito antes da guerra em curso. Seus opositores, muitos deles israelenses, afirmam que a própria existência da UNRWA impede que os refugiados palestinos se integrem a novas comunidades e alimenta sonhos de que um dia retornem a um território que hoje pertence à Israel.

Também a acusam de manter ligações com o Hamas, o que ela nega. Em janeiro deste ano, Tel Aviv acusou funcionários da agência de envolvimento nos ataques que deram início à guerra Israel-Hamas, em 7 de outubro passado.