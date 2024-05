Mais de 80 mil pessoas já fugiram de Rafah após ofensiva de Israel, diz ONU

São Paulo

Mais de 80 mil pessoas fugiram de Rafah desde que Israel começou a avançar, no início da semana, sobre essa cidade superlotada no sul da Faixa de Gaza, afirmou a UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos.

"As pessoas enfrentam mais um deslocamento forçado na Faixa de Gaza", escreveu o órgão na rede social X. "O impacto sobre essas famílias é insuportável. Nenhum lugar é seguro. Precisamos de um cessar-fogo agora."

Palestinos deslocados transportam seus pertences na traseira de um caminhão enquanto se deslocam para uma área mais segura em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - AFP

A operação na região começou na última segunda-feira (6), quando Tel Aviv orientou que cerca de 100 mil pessoas saíssem da parte leste de Rafah, em um prenúncio da invasão terrestre. Na véspera, um ataque com foguetes reivindicado pelo braço armado do Hamas na passagem de Kerem Shalom, perto da cidade, havia deixado quatro soldados israelenses mortos e vários feridos.

Como retaliação, Israel fechou o posto e tomou outro, o de Rafah, deixando apenas uma passagem aberta para a entrada de ajuda humanitária —a de Erez, no norte. Na quarta (8), Tel Aviv afirmou ter reaberto Kerem Shalom, mas foi contestado por organizações internacionais.

De acordo com a Ocha, agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, nenhum caminhão com ajuda humanitária entrou no território entre segunda e quarta.

"Sem combustível, os caminhões não conseguem mover assistência humanitária crítica, as bombas de água param de funcionar e os hospitais restantes fecham. Isso acontece em um momento em que estamos correndo contra o tempo para responder às imensas necessidades humanitárias em toda a Faixa de Gaza", afirmou Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, pela rede social X, nesta quarta.

Segundo membros do Hamas e moradores, as forças israelenses concentraram tanques perto de áreas urbanas de Rafah nesta quinta. Na véspera, as Forças Armadas de Israel divulgaram um vídeo que mostrava dezenas de tanques cruzando a fronteira e entrando na cidade.

A ameaça de um ataque deixa a população com medo de passar por outra nakba, como ficou conhecido o êxodo de 700 mil palestinos que foram permanentemente expulsos de suas casas na criação de Israel, em 1948. Na época, alguns deles fugiram para países árabes vizinhos, como Jordânia, Síria e Líbano, e outros foram para Gaza. Israel contesta a versão de que eles foram expulsos à força.

"Costumava ouvir histórias da nakba de meu pai, que ouviu essas histórias de meu avô. Agora, quando penso sobre isso e comparo, acho que o que aconteceu em 1948 não se compara à brutalidade de nossa nakba atual", diz Mohammad Emad à agência de notícias Reuters por meio de um aplicativo de mensagens.

Desde que deixou a Cidade de Gaza, no norte, em outubro, o jovem de 22 anos já se mudou quatro vezes com sua família. Agora, eles deixam Rafah para a cidade central de Deir Al-Balah.

Um Zaki, mãe de seis filhos, também saiu de Rafah na sua terceira mudança desde que fugiu com sua família da Cidade de Gaza. Os motoristas cobraram pelas viagens 1.500 shekels —20 vezes o preço cobrado antes da guerra—, e ela ainda precisou comprar uma tenda. "A guerra criou algumas pessoas gananciosas", disse ela à Reuters.