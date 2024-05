Justiça dos EUA adia julgamento de Trump em caso de documentos secretos

Reuters

O julgamento do ex-presidente dos EUA Donald Trump no qual o republicano é acusado de guardar documentos confidenciais de forma ilegal depois do término do seu mandato foi adiado pela Justiça nesta terça-feira (7) por tempo indeterminado.

A decisão da juíza Aileen Cannon, indicada por Trump ao cargo em 2020, aumenta a chance de que o ex-presidente e rival de Joe Biden na disputa pela Casa Branca nas eleições deste ano não seja julgado nos dois casos federais aos quais responde antes do pleito em 5 de novembro.

O ex-presidente e candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano, Donald Trump, durante um evento de campanha na cidade de Green Bay, em Wisconsin - Brian Snyder - 2.abr.2024/Reuters

O julgamento estava previso para começar no próximo dia 20, mas tanto a acusação, liderada pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça, Jack Smith, quando a defesa de Trump concordaram com um adiamento da data.

Trump se declarou inocente das mais de 40 acusações de que ele teria guardado documentos sensíveis à segurança nacional dos EUA na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, e atuado para obsrtuir tentativas do governo Biden de recuperar os papéis.

Jack Smith também é responsável pela acusação do outro caso federal de Trump, o que envolve as tentativas do então presidente de reverter o resultado das eleições de 2020, quando foi derrotado por Joe Biden.

A defesa de Trump argumenta na Suprema Corte que o ex-presidente tem imunidade por atos cometidos enquanto estava no cargo, e os magistrados ainda precisam se manifestar a respeito da tese —o que aumenta ainda mais a demora para que o processo comece.