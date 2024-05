Mais de 10 mil migrantes chegaram pelo mar ao Reino Unido em 2024, um recorde

Londres | AFP

Mais de 10 mil migrantes chegaram ao Reino Unido após cruzarem o Canal da Mancha desde o início do ano, um recorde em plena campanha para as eleições legislativas de 4 de julho no país.

A imigração ilegal é um tema importante na campanha que começou oficialmente na quarta-feira (22), quando o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak anunciou a data das eleições.

Agentes de patrulha de fronteira do Reino Unido apreendem imigrantes em bote perto das falésias de Dover, no Canal da Mancha - Chris J. Ratcliffe - 04.mai.2024/Reuters

O governo havia prometido pôr fim às chegadas de migrantes irregulares e até fez disso uma de suas prioridades.

Mas na sexta-feira (24), cinco novas embarcações chegaram ao sul da Inglaterra, com 288 migrantes a bordo, segundo números do Ministério do Interior publicados neste sábado (25).

Desde o início do ano, 10.170 pessoas conseguiram cruzar o Canal da Mancha.

Muitas delas são provenientes do Afeganistão, Irã e Turquia.

Isso representa um aumento de mais de 35% em relação ao ano passado.

O governo conservador esperava dissuadir os migrantes de virem ao Reino Unido graças a uma nova lei que permitirá expulsar milhares de solicitantes de asilo para Ruanda.

Na quinta-feira (23), Rishi Sunak reconheceu que é pouco provável que esse controverso projeto seja aplicado antes das eleições.

O premiê disse que queria ver os primeiros voos decolarem depois das eleições, se vencesse.

"Rishi Sunak tomará medidas audaciosas para deter os barcos" dos migrantes, afirmou na rede social X o ministro do Interior, James Cleverly, neste sábado.

Os trabalhistas, que têm mais de 20 pontos percentuais de vantagem nas pesquisas sobre os conservadores, prometeram abandonar a política de deportar os imigrantes para Ruanda, criticando um "sistema caro e ineficaz".