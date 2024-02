Rei Charles 3º recebe diagnóstico de câncer, diz Palácio de Buckingham

Londres | Reuters

O rei Charles 3º, do Reino Unido, recebeu diagnóstico de câncer, disse nesta segunda-feira (5) o Palácio de Buckingham. Segundo comunicado, que não identifica o tipo do câncer, o monarca já começou o tratamento.

Charles, 75, está "totalmente positivo" em relação ao tratamento e espera retornar às suas obrigações públicas o mais rápido possível, segundo o palácio.

Em janeiro, o monarca passou três noites no hospital, onde foi submetido a um procedimento corretivo para aumento da próstata. O palácio afirmou que um problema separado foi identificado durante a visita ao hospital, mas não deu mais detalhes além de dizer que o rei tem "um tipo de câncer".

Rei Charles 3º deixa clínica após tratamento para próstata aumentada em Londres - Hollie Adams - 29.jan.24/Reuters

Um membro da realeza disse à agência Reuters que não se trata de câncer de próstata.

"Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante os quais foi aconselhado pelos médicos a adiar suas atividades públicas", afirmou o palácio. "Durante este período, Sua Majestade continuará a realizar negócios de Estado e documentos oficiais como de costume."

Assim, Charles continuará a ter reuniões com o primeiro-ministro Rishi Sunak, enquanto sua esposa, a rainha Camilla, manterá seus compromissos.

A notícia vem apenas alguns dias depois que Charles e sua nora Kate Middleton deixaram o mesmo hospital onde ambos passaram por tratamentos. Kate, princesa de Gales e esposa do príncipe William, ficou duas semanas internada após uma cirurgia abdominal para uma condição não especificada, mas não cancerosa.

Embora a família real geralmente guarde detalhes de sua saúde, considerando isso como uma questão privada, Charles tem sido aberto sobre seu tratamento recente. "Sua Majestade escolheu compartilhar seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública para todos aqueles ao redor do mundo que são afetados pelo câncer", disse o Palácio de Buckingham.

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles, conversou com seu pai sobre o diagnóstico de câncer e viajará para o Reino Unido para vê-lo nos próximos dias, disse uma pessoa próxima ao príncipe. Harry agora mora na Califórnia com sua esposa americana Meghan Markle e seus dois filhos, depois que o casal abdicou de suas obrigações reais em 2020.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, enviou seus melhores desejos ao rei em uma publicação em sua conta no X (antigo Twitter). "Não tenho dúvidas de que ele voltará à plena força em pouco tempo e sei que todo o país estará desejando-lhe o melhor", disse ele.

Ao ser informado sobre o diagnóstico de Charles em visita a Las Vegas nesta segunda (5), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que está preocupado com o rei e que planeja ligar para ele mais tarde.

O monarca foi alçado ao trono em setembro com o desafio de continuar o legado do membro da família real mais popular num momento em que questionamentos à monarquia aumentam devido à alta do custo de vida no Reino Unido, com inflação crescente e greves frequentes de profissionais da saúde, da educação e do transporte.