Píer temporário construído pelos EUA em Gaza recebe primeiro lote de ajuda humanitária

São Paulo

O píer temporário instalado pelos Estados Unidos na costa da Faixa de Gaza recebeu, na manhã desta sexta-feira (17), seu primeiro carregamento de ajuda humanitária, afirmou o Exército americano, um dia depois da finalização da estrutura.

A construção, que custou pelo menos US$ 320 milhões (mais de R$ 1,6 bilhão), deve coletar quase 500 toneladas de ajuda nos próximos dias, como parte dos esforços internacionais para driblar as restrições terrestres impostas por Israel.

Foto do Comando Central dos EUA mostra píer construído na costa da Faixa de Gaza - Centcom - 16.mai.2024/Centcom via AFP

O primeiro desembarque ocorre em um momento de crescente pressão internacional por mais mantimentos no território palestino, onde, de acordo com a ONU, mais de 1 milhão de pessoas estão no nível mais grave do índice global de classificação da insegurança alimentar, o IPC.

"Esse é um esforço multinacional para entregar mais ajuda aos civis palestinos em Gaza por um corredor marítimo exclusivamente humanitário", afirmou o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom) na rede social X.

O píer flutuante foi pré-montado pelo Exército dos EUA no porto israelense de Ashdod e transportado nesta semana para Gaza, que não possui infraestrutura portuária própria. Nenhum soldado americano desembarcou em solo palestino, disse o Centcom.

Sob crise humanitária desde o início da guerra, há sete meses, Gaza passou a sofrer com mais escassez de alimentos, água potável, medicamentos e combustível desde a semana passada, quando Tel Aviv tomou o controle do lado palestino da passagem de Rafah, que faz fronteira com o Egito.

Dias antes, Israel havia fechado outra passagem, a de Kerem Shalom, também no sul de Gaza, em resposta a um ataque do Hamas no local. Atualmente, duas das quatro passagens do território palestino estão abertas para mantimentos pré-aprovados —a de Kerem Shalom, reaberta posteriormente, e a Erez Ocidental, inaugurada no último domingo (12). Estão bloqueadas Rafah e Erez.

A ONU afirmou que está concluindo o planejamento para distribuir os produtos entregues pelo píer, mas declarou que as passagens por terra são o "método mais viável e eficiente" para levar ajuda ao território. "Para evitar os horrores da fome, devemos usar a rota mais rápida e óbvia para alcançar a população de Gaza —e para isso, precisamos de acesso por terra agora", disse Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU.