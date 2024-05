Rússia avança e Ucrânia vê situação difícil no norte do país

São Paulo

Os soldados de Vladimir Putin avançaram neste domingo (12) na nova frente da Guerra da Ucrânia, no norte do país invadido em 2022. "A situação é difícil, mas as forças de defesa estão fazendo de tudo para manter as linhas defensivas, inflingindo danos ao inimigo", disse o chefe militar de Kiev, general Oleksandr Sirskii.

Ele escreveu no Telegram que seus militares estão "lutando batalhas defensivas ferozes" na região de Kharkiv, que sofre uma invasão terrestre a partir da fronteira com a região russa de Belgorodo desde a sexta (10).

Prédio atingido por míssil ucraniano em Belgorodo, no sul da Rússia - Reuters

Neste domingo, o Ministério da Defesa russo disse que conquistou mais quatro vilarejos, após ter tomado cinco no sábado (11). A Ucrânia não confirmou a informação, corroborada por observadores militares da Rússia, mas determinou a evacuação de civis da área.

A ação de Putin pode expor Kharkiv, a capital regional e segunda maior cidade do país após Kiev, a um novo cerco. Em 2022, os ucranianos conseguiram expulsar os invasores russos da região, mas desde o fim do ano passado eles voltaram a avançar —primeiro, lentamente pelo leste ocupado da Ucrânia, e agora com essa ação de grande porte ao norte.

O objetivo primário parece ser o de criar uma zona tampão na fronteira, afastando os sistemas de mísseis ucranianos do alcance do sul russo, particularmente Belgorodo, a capital da região homônima que vem sendo bastante afetada por ataques.

Neste domingo, as defesas russas abateram um míssil balístico Totchka-U sobre a cidade, mas os destroços atingiram um edifício, que teve toda uma seção destruída. Ao menos 7 pessoas morreram e 15, ficaram feridas, segundo o governo local.

Foi um dos mais mortíferos ataques ucranianos na região. A Rússia disse ter localizado os dois lançadores dos projéteis e os destruído com ataques aéreos. O Totchka-U é um sistema soviético operado pela Ucrânia —a Rússia o retirou de serviço em 2020, mas há relatos de seu emprego na guerra.

A criação da zona tampão havia sido prometida por Putin após a intensificação de ataques contra solo russo, incluindo sua infraestrutura energética. Também neste domingo, um drone de Kiev atingiu e provocou um incêndio em uma refinaria em Volgogrado, a pouco mais de 900 km da fronteira ucraniana.

Enquanto a tomada de Kharkiv, cidade de 1,3 milhão de habitantes hoje, parece algo que demanda uma operação maior, há o risco de ela voltar a ser sitiada. Aí, os bombardeios que hoje são feitos majoritariamente com mísseis e drones sobre o local podem ser substituídos por mais baratas e fartas munições de artilharia.

Um objetivo da campanha russa já foi alcançado: o de desviar forças defensivas de outras partes da frente de batalha, que tem mais de 1.000 km. Os avanços da Rússia no leste a partir de fevereiro, quando já estava morta e enterrada a contraofensiva de 2023 dos ucranianos, já colocam a tomada total da região de Donetsk no horizonte.

No papel, Putin anexou quatro regiões ucranianas de forma ilegal em 2022: Donetsk e Lugansk no leste, Zaporíjia e Kherson ao sul, formando assim uma ligação terrestre entre seu território e a Crimeia, anexada em 2014 nos primórdios do conflito que explodiu em 2022.

De todas elas, Donetsk era a mais disputada: até a virada do ano, talvez 45% do território estava em mãos ucranianas. Isso foi reduzido sensivelmente desde a queda de Avdiivka, cidade que resistiu por dez anos às investidas de russos e separatistas aliados a Moscou.

Zaporíjia e Kherson são casos mais complexos, contudo, já que o rio Dnipro forma uma barreira natural entre as forças rivais. A especulação de que Putin quer a região de Kharkiv, que em tempos soviéticos era um importante centro de produção militar, e toda a costa sul da Ucrânia até a região étnica russa da Transdnístria, em Moldova, paira sobre as análises do conflito.

Por ora, contudo, não parece haver força para tanto e, tendo aprendido a lição com o fracasso em tomar Kiev no começo da guerra por falta de pessoal, táticas erradas e resistência imprevista, tudo sugere que Moscou aposta no desgaste múltiplo da frente, em especial enquanto a nova ajuda ocidental prometida em armas não chega.