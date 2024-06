Biden reúne Obama, Julia Roberts e George Clooney para evento de arrecadação

Recife

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu algumas das principais celebridades de Hollywood para um evento de arrecadação de fundos para a sua campanha eleitoral em Los Angeles neste sábado (15).

Além do ex-presidente Barack Obama, subiram ao palco os atores Jack Black, Jason Bateman, Kathryn Hahn e Sheryl Lee Ralph. Os atores George Clooney e Julia Roberts também compareceram.

O presidente dos EUA, Joe Biden, ri com o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, no palco durante uma campanha de arrecadação de fundos no Peacock Theatre, em Los Angeles - Mandel Ngan/AFP

A campanha de Biden esperava que o evento repleto de famosos demonstrasse força e impulso, apesar dos baixos índices de aprovação de Biden e das preocupações com a idade do presidente, que tem 81 anos —Trump tem 78. A avançada idade dos dois candidatos tem suscitado debates nas eleições.

Fora do complexo teatral na Olympic Boulevard, uma fila de policiais ficou próxima a cerca de cem manifestantes que pediam um cessar-fogo na Faixa de Gaza. "Vocês têm sangue em suas mãos!", gritavam os participantes do protesto.

A campanha de Biden disse que a arrecadação chegou a US$ 28 milhões (R$ 150 milhões). É o maior valor obtido por democratas em um evento do tipo da história, superando os US$ 26 milhões (R$ 139 milhões) daquele de um anterior, em março, na cidade de Nova York. O pacote de ingressos mais caros para o evento em Los Angeles custou US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões), segundo representantes da campanha.

Os republicanos têm arrecadado valores ainda mais polposos, tendo arrecadado US$ 50,5 milhões (R$ 270 milhões) em um evento em Palm Beach, Flórida, em abril, e depois mais US$ 141 milhões (R$ 754 milhões) em maio.

Os democratas ainda mantêm uma vantagem global em termos de dinheiro sobre Trump, no entanto, e a campanha de Biden continua a ter um fundo maior.

Faltando menos de cinco meses para as eleições, Biden e Trump estão empatados nas pesquisas, embora Trump tenha vantagem nos chamados "swing states", os estados que decidirão a eleição.

No mesmo dia do evento de Biden, Trump participou de um ato de campanha em Detroit, cidade mais populosa do estado de Michigan —que costuma votar em massa nos democratas, mas elegeu o republicano em .

Com o objetivo de obter apoio eleitoral dos afro-americanos, Trump visitou uma igreja em Detroit, onde disse a centenas de eleitores que "o corrupto Joe Biden não fez nada por vocês, exceto falar", de acordo com a AFP.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Trump partiu em seguida para uma convenção de republicanos de ultradireita e apoiadores de sua tentativa de anular as eleições de 2020.

No evento, o ex-presidente criticou o pacote de proteção climática de Biden, chamou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky de "traidor" e disparou contra uma "invasão de imigrantes de Biden", prometendo impedi-la com a maior deportação da história americana, conforme informou a Agência France-Presse.