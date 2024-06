Ataque a tiros em parque aquático nos EUA deixa 9 feridos, incluindo 2 crianças

Reuters

Um homem armado atirou e feriu nove pessoas, incluindo duas crianças, em um parque aquático perto de Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (16).

A polícia local descreveu o episódio como um ataque a tiros e disse que encurralou o suspeito, um homem de 42 anos cuja identidade não foi revelada, em uma casa próxima do parque, onde ele morreu após atirar em si mesmo. A motivação do crime não está clara.

Policiais inspecionam local em que ocorreu o ataque a tiros, Brooklands Plaza Splash Pad, em Rochester Hills, no estado de Michigan - Jeff Kowalsky/AFP

Imagens divulgadas pelo xerife do condado de Oakland, Michael Bouchard, à imprensa mostravam um rifle semiautomático dentro da casa onde o atirador foi encontrado. Outra arma foi recuperada no local do tiroteio, segundo a polícia.

Um menino de oito anos está em estado crítico depois de ter tido a cabeça atingida por um tiro, assim como a mãe dele, ferida no abdômen e na perna.

O filho mais novo da mulher, de quatro anos, também foi atingido, mas tem um quadro estável, assim como as demais seis vítimas do atirador —todas de 30 anos ou mais.

Segundo Bouchard, o suspeito saiu de um veículo em frente ao parque aquático Brooklands Plaza Splash Pad, em Rochester Hills, por volta das 17h do horário local (18h em Brasília), armado com uma Glock semiautomática de 9 mm. Ele disparou cerca de 30 tiros, recarregando a arma várias vezes.

Rochester Hills fica a cerca de 50 km ao norte de Detroit. Uma comunidade vizinha de lá, no subúrbio da região metropolitana de Detroit, foi cenário de um tiroteio em massa em uma escola em 2021.

Na época, o estudante Ethan Crumbley, então com 15 anos, matou quatro alunos e feriu outros seis e um professor da Oxford High School. A arma que ele utilizou no incidente foi dada a ele por seus pais, de presente de Natal —eles foram condenados a entre 10 a 15 anos de prisão em abril, julgados culpados por homicídio culposo.

"É obviamente um soco no estômago para nós aqui no condado de Oakland", disse Bouchard no sábado. "Já passamos por tantas tragédias. Nem sequer compreendemos totalmente o que aconteceu em Oxford."

A governadora do estado de Michigan, Gretchen Whitmer, lamentou o ataque em Rochester Hills na rede social X: "Estou com o coração partido".