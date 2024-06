Colisão de trens no leste da Índia deixa ao menos 15 mortos; veja vídeo

Calcutá | Reuters

Ao menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um trem de carga colidiu na traseira de outro, que estava parado com passageiros no estado de Bengala Ocidental, na Índia, nesta segunda-feira (17). Autoridades ferroviárias atribuíram o acidente a um erro do maquinista.

A imprensa local mostrou imagens da colisão, com contêineres do trem de carga espalhados nas proximidades e um vagão projetado para o alto. Este choque ocorre pouco mais de um ano depois que um erro de sinalização causou um dos piores acidentes ferroviários da Índia, um descarrilamento que matou ao menos 288 pessoas.

Os quinze corpos já contabilizados foram retirados dos vagões amassados, disse à Reuters Abhishek Roy, funcionário da polícia do distrito de Darjeeling.

Pessoas se reúnem perto do local de colisão entre dois trens, um de carga e um de passageiro, perto da estação Rangapani, no estado de Bengala Ocidental, na Índia - Diptendu Dutta - 17.jun.24/AFP/AFP

Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas, e equipes de resgate da polícia e da força nacional de resposta a desastres estavam trabalhando para retirar os destroços dos vagões descarrilados, acrescentou Roy.

O trem de carga atingiu o Expresso Kanchanjunga que viajava para Calcutá, capital de Bengala Ocidental, descarrilando três vagões do trem de passageiros.

Não estava claro imediatamente quantos passageiros estavam a bordo no momento.

Os socorristas usaram barras de ferro e cordas para acessar um vagão do trem de passageiros que foi lançado para cima e ficou preso ao teto do trem de carga com o impacto da colisão.

Entre os mortos estão o maquinista do trem de carga e um guarda do trem de passageiros, disse Jaya Varma Sinha, chefe da diretoria de ferrovias que administra a malha ferroviária indiana.