Líderes do G7 se comprometem a acelerar transição de combustíveis fósseis, indica esboço

Borgo Egnazia (Itália) | Reuters

Os líderes do G7 se comprometerão a acelerar a transição dos combustíveis fósseis durante esta década, de acordo com o esboço de uma declaração a ser emitida no final da cúpula que está em andamento na Itália.

Trabalhadores extraem combustível fóssil em cidade na França

"Faremos a transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos sistemas de energia de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando as ações nesta década crítica, para atingir o nível zero até 2050, de acordo com a melhor ciência disponível", diz o rascunho visto pela agência de notícias Reuters.

Outros compromissos sobre política climática no esboço incluem a promessa de "eliminar gradualmente a geração de energia a carvão existente em nossos sistemas de energia durante a primeira metade da década de 2030".