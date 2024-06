Macron recua e diz que reforma eleitoral na Nova Caledônia está suspensa

São Paulo

O presidente francês, Emmanuel Macron, recuou e anunciou nesta quarta-feira (12) que suspendeu uma reforma eleitoral planejada no território ultramarino da Nova Caledônia, na Oceania, depois de a proposta desencadear uma onda de protestos no arquipélago no mês passado, deixando mortos e feridos. Essa decisão foi anunciada três dias após ele dissolver o parlamento e antecipar eleições na França.

"O projeto constitucional sobre o eleitorado na Nova Caledônia foi suspenso", disse Macron a jornalistas durante entrevista coletiva, onde ele abordou diversos temas.

Ainda falando do arquipélago na Oceania, Macron explicou o motivo de sua decisão. "Decidi suspender [a reforma eleitoral] porque não podemos ter ambiguidade durante o período. Ela deve ser suspensa para dar pleno vigor ao diálogo em curso lá e para o retorno à ordem."

A suspensão foi anunciada após semanas de protestos e enquanto o presidente da Nova Caledônia, Louis Mapou, confirmou a morte de mais um manifestante, chegando a um total de nove vítimas, de acordo com a publicação australiana ABC. Trata-se de um homem de 34 anos que morreu de ferimentos "causados em um confronto" em 29 de maio.

O presidente da França, Emmanuel Macron, durante entrevista de imprensa realizada no Pavillon Cambon Capucines, em Paris - Stephane de Sakutin - 12.jun.24/AFP

Os movimentos pró-independência já viam a reforma eleitoral como morta e enterrada, dada a convocação de eleições pelo presidente, segundo a ABC australiana. "As eleições europeias enterraram o projeto de lei constitucional", disse o Partido da Libertação Kanak (Palika) na quarta-feira, antes dos comentários de Macron. "Este deveria ser um momento de reconstrução da paz e dos laços sociais", acrescentou.

Os protestos começaram em 14 de maio, logo após a Assembleia Nacional da França aprovar uma emenda constitucional alterando a legislação eleitoral da Nova Caledônia. O texto ainda passaria por uma sessão conjunta do Parlamento.

Uma série de manifestações turbulentas tomaram conta da região, as piores desde a década de 1980. Para controlar a situação, Macron chegou a enviar mais de mil agentes de segurança para o território.

Hoje, apenas eleitores registrados em 1998 e seus descendentes podem participar dos pleitos regionais. Os deputados franceses querem estender esse direito a qualquer um que more na ilha há pelo menos uma década, o que Paris diz ser necessário para aprimorar a democracia local. Um quarto dos moradores se identifica como europeu, a maioria de franceses.

Mas líderes da comunidade indígena kanak —que compõe cerca de 40% da população e vive no arquipélago desde antes da sua colonização pela França, em meados do século 19— contestam a mudança e afirmam que a expansão do direito a voto reduzirá a sua influência sobre as instituições locais.

Para os kanaks, a reforma tornaria mais difícil a aprovação de qualquer futuro referendo sobre independência.

A insatisfação com os legisladores europeus levou a uma onda de protestos marcada por confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança, ataques a edifícios e tiroteios.

Macron esteve na Nova Caledônia em 23 de maio para tentar aplacar a tensão e afirmou que o reforço na segurança seria mantido até quando fosse necessário.

Partidos políticos pró-independência disseram que estavam abertos a negociar assim que o governo francês engavetar a reforma eleitoral.