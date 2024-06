Mulher joga refrigerante em líder de direita que lançava candidatura no Reino Unido

São Paulo

O líder de direita e candidato ao Parlamento britânico Nigel Farage tomou um banho de refrigerante depois que uma mulher arremessou um copo de plástico em sua direção durante um evento de campanha na cidade de Clacton-on-Sea nesta terça-feira (4).

Farage lançava sua candidatura ao Parlamento britânico um dia depois de anunciar de surpresa que participaria das eleições gerais do Reino Unido afinal —o político havia dito anteriormente que não se envolveria no pleito para fazer campanha para o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, nos Estados Unidos.

Mulher joga refrigerante na cara de Nigel Farage, líder de direita do Reino Unido, durante evento de campanha em Clacton-on-Sea - Ben Stansall - 4.jun.24/AFP

Farage, 60, foi retirado do local por seguranças e não ficou ferido, e a mulher de 25 anos foi presa pela polícia, acusada de agressão. Mais tarde, o político fez piada com o ocorrido em uma publicação no X.

O presidente de seu partido, Richard Tice, disse que a mulher era uma "idiota infantil", que ninguém seria intimidado e que o incidente traria "milhares de votos" para a sigla. O ministro do Interior do Reino Unido chamou o ocorrido de inaceitável.

O anúncio inesperado de que Farage vai liderar o Reform UK em sua campanha nas eleições de 4 de julho foi má notícia para o partido do premiê Rishi Sunak. Conhecido por liderar a campanha a favor do brexit durante o plebiscito de 2016, Farage deve dividir o voto da direita e piorar ainda mais o resultado eleitoral do Partido Conservador.

Pesquisas indicam que a sigla do primeiro-ministro deve amargar sua pior derrota em décadas, com o Partido Trabalhista marcando 45% das intenções de voto, de acordo com a BBC. Os conservadores têm 24%, e o Reform UK, de Farage, 10%.

Farage desempenhou um papel crucial como principal defensor do brexit e é reconhecido como um dos responsáveis pela vitória desse campo no referendo de 2016. Desde então, se manteve ativo na política pressionando diferentes governos a conduzir um brexit mais radical e com menos concessões à União Europeia.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O líder de direita também é conhecido por comentários considerados xenofóbicos, como quando disse que muçulmanos não seguem os valores do Reino Unido, que ele se sente desconfortável ao ouvir línguas estrangeiras no transporte público —e que teria problemas com ser vizinho de imigrantes romenos.

Em 2019, ele tomou um banho de milkshake em um incidente parecido com o desta terça enquanto fazia campanha para o Parlamento Europeu. Na época, o homem foi condenado a pagar pelos reparos do terno de Farage.