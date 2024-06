Quênia recruta pastores evangélicos para guiar missão de paz no Haiti

Nairobi (Quênia) | Reuters

O presidente do Quênia, William Ruto, consultou nos últimos meses conselheiros, autoridades de segurança e líderes estrangeiros sobre a missão multinacional de ajuda à polícia do Haiti, que deverá ser conduzida pelo país africano. O líder também recorreu a um grupo menos convencional: pastores evangélicos próximos a ele e a sua esposa.

Os pastores fizeram recomendações a Ruto e serviram de canal entre as comunidades haitianas e o presidente, segundo líderes evangélicos do Haiti e dos Estados Unidos.

Membros da Polícia Nacional do Haiti na capital Porto Príncipe em meio a crise de violência - Clarens Siffroy - 9.mar.2024/AFP

Os porta-vozes do presidente Ruto e da primeira-dama, Rachel, não responderam aos pedidos de comentários feitos pela agência de notícias Reuters.

Os esforços dos pastores antes do envio das forças de segurança, que deverá começar no final deste mês, incluíram reuniões com haitianos nos EUA, funcionários do governo americano e até mesmo com o mais conhecido líder de gangue do Haiti, Jimmy "Barbecue" Cherizier.

"Acreditamos que somos uma ferramenta que Deus usará para ajudar", disse Serge Musasilwa, um pastor evangélico queniano envolvido na iniciativa. Sociólogo, ele disse que trabalhou na resolução de conflitos em sua terra natal, a República Democrática do Congo, e em vários outros países africanos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

As pessoas envolvidas na iniciativa dizem que as relações estabelecidas com as comunidades haitianas ajudarão a força multinacional liderada pelo Quênia a evitar os erros das intervenções estrangeiras no Haiti nas últimas décadas.

Além de não conseguirem estabilizar o Haiti, essas missões deixaram para trás legados de abusos de direitos humanos e doenças, sendo a mais devastadora delas um surto de cólera que se acredita ter sido introduzido pelas forças de paz nepalesas da ONU em 2010.

Um painel nomeado pela ONU concluiu que um acampamento das forças de paz foi a provável fonte da epidemia de cólera, que matou cerca de 10 mil haitianos. A ONU não aceitou a responsabilidade legal.

"Quanto mais você estiver conectado com a população, mais poderá formatar o tipo de intervenção que irá conduzir", disse Daniel Jean-Louis, presidente da Missão Batista do Haiti, que trabalhou com os pastores quenianos. "Essa é uma das razões pelas quais todas as missões anteriores falharam."

A ONU disse ter deixado o Haiti em situação relativamente estável quando uma missão de paz de 13 anos se retirou do país, em 2017. Um porta-voz de manutenção da paz da organização disse que a missão havia trabalhado em estreita parceria com a sociedade civil e organizações comunitárias para diminuir a violência e melhorar a governança municipal.

Nem todos estão convencidos da eficácia da estratégia dos pastores quenianos. Os próprios evangélicos têm uma história complexa no Haiti, onde despejaram recursos em projetos humanitários, mas também enfrentaram críticas por escândalos, incluindo o suposto tráfico de crianças por missionários após o devastador terremoto de 2010. Alguns também são acusados de intolerância contra as práticas espirituais locais.

Pierre Espérance, diretor executivo da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos no Haiti, diz que o Quênia deveria se ater ao seu mandato de segurança. Ele afirma que a aproximação com os líderes de gangues é um insulto às vítimas. "Não é uma questão de evangelho [ou] orar com gangues que resolverá os problemas", disse ele à agência Reuters.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Ruto e sua esposa usam sua fé publicamente. Eles envolveram líderes evangélicos em questões de Estado, inclusive por meio do programa de "diplomacia da fé" da primeira-dama, que reúne religiosos para apoiar iniciativas sociais.

Ao se reunir em março com pastores evangélicos no Weston Hotel, em Nairóbi, Rachel Ruto compareceu a um evento separado no mesmo prédio e disse que o grupo estava trabalhando em uma "solução espiritual" para o Haiti. "Não podemos permitir que nossa polícia vá para o Haiti sem oração", disse ela, de acordo com o The Star, um jornal queniano.

O envolvimento de pastores na política do Haiti fornece algumas informações sobre o compromisso do presidente Ruto com a missão, apesar dos atrasos e da oposição de muitos quenianos proeminentes.

Os evangélicos há muito tempo se interessam pelo Haiti devido à magnitude de sua crise humanitária e às preocupações relacionadas às crenças tradicionais do vodu, que alguns consideram satânicas. O Haiti é o país menos desenvolvido do Hemisfério Ocidental, de acordo com a ONU, e está enfrentando um aumento da violência das gangues que matou mais de 1.500 pessoas nos primeiros três meses deste ano.

"Acho que, antes de mais nada, é uma expressão de sua fé", disse Pete Inman, um empresário americano e evangélico próximo a Ruto. Ele acrescentou que havia também uma motivação estratégica para a missão porque ela reforçava os laços com os EUA, o principal financiador da missão.

Inman disse que conectou o pastor Musasilwa a Fred Eppright, que lidera o braço americano da Missão Batista do Haiti, depois que Ruto anunciou a missão.

Musasilwa visitou Eppright em Austin, Texas, no final do ano passado. Em março, convidou-o e a vários de seus colegas para irem a Nairóbi.

Policiais montam guarda em rua de Porto Príncipe, no Haiti - Ralph Tedy Erol - 1º.mai.24/Reuters

Lá, durante quatro dias no Weston Hotel, Jean-Louis, Eppright e dois outros evangélicos americanos oraram e traçaram estratégias com quatro pastores quenianos antes de Rachel Ruto se juntar a eles.

O grupo elaborou um documento que Rachel Ruto apresentou ao marido alguns dias depois, disse Eppright. Jean-Louis disse que as propostas abordavam quatro tópicos: lei e ordem, situação humanitária, liderança política e um componente espiritual.

No mês seguinte, Rachel Ruto e três dos pastores viajaram para Austin e Miami, onde se reuniram com evangélicos, membros da diáspora haitiana e líderes do departamento de polícia.

Os membros da diáspora haitiana fizeram propostas para serem transmitidas ao presidente Ruto. Os documentos abrangiam desde a autoridade legal para a missão até sua duração, disse Jean-Louis. A Reuters não conseguiu determinar se suas recomendações foram entregues ao presidente.

Enquanto estavam nos EUA, os pastores quenianos fizeram uma ligação a líderes de gangues haitianas, incluindo Barbecue, um ex-policial que diz liderar uma aliança de facções chamada Viv Ansanm.

Musasilwa conduziu a conversa. Ele se recusou a entrar em detalhes, mas o diálogo o deixou esperançoso de que o conflito poderia ser resolvido pacificamente. "Esse cara pode ser um demônio, mas há algo em que possamos construir", acrescentou Musasilwa.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Barbecue para comentar o assunto.

Apesar de todo o foco nos aspectos práticos da mobilização, Musasilwa e outro pastor, Julius Suubi, disseram estar convencidos de que os problemas do Haiti são principalmente espirituais.

De acordo com dados do governo, cerca de 2% dos haitianos se identificam como praticantes do vodu, que combina a crença em um único deus com a adoração de espíritos.

Muitos outros praticam as tradições do vodu juntamente com outras religiões, disse Kyrah Malika Daniels, professora assistente de Estudos Afro-Americanos na Universidade Emory, em Atlanta.

Em março, pastores quenianos lançaram uma campanha global de oração pelo Haiti. Várias das orações se concentram especificamente no vodu. "Pedimos ao Pai que destrua totalmente todas as maldições vodu", diz uma delas.