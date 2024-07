Ao menos 93 pessoas morrem em deslizamentos de terra na Índia; veja vídeo

São Paulo

Pelo menos 93 pessoas morreram, e dezenas estão desaparecidas após fortes chuvas causarem uma série de deslizamentos de terra no estado indiano de Kerala, nesta terça-feira (30), com as operações de resgate sendo prejudicadas pelas más condições climáticas.

As equipes de emergência conseguiram resgatar 250 sobreviventes que ficaram sob a lama, embora seus esforços sejam prejudicados pela destruição de estradas e pontes, muitas delas intransitáveis, em Wayanad, o distrito mais afetado.

Equipe de socorro carrega o corpo de uma vítima durante operação de busca e resgate em local onde houve deslizamentos de terra no distrito de Wayanad, na Índia - R. J. Mathew - 30.jul.24/AFP

Imagens divulgadas pela Força Nacional de Resposta a Desastres mostram os socorristas procurando sobreviventes entre a lama e carregando corpos em macas para fora da área devastada pelo deslizamento.

O incidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, em meio a fortes chuvas. De acordo com o jornal britânico The Guardian, centenas de pessoas estavam dormindo em casas que foram arrastadas ou destruídas por um rio de lama, pedras e árvores arrancadas que desceram pelas colinas.

Várias crianças estavam entre os mortos, segundo autoridades locais. Muitas ainda estavam desaparecidas. Os socorristas disseram que o número de mortos provavelmente aumentará.

Muitos trabalhadores migrantes que estavam em plantações de chá e cardamomo próximas estavam em casas temporárias e barracas que foram arrastadas.

O deslizamento deixou casas completamente cobertas de lama e arrastou carros, chapas de metal e outros escombros em seu caminho.

O Exército indiano anunciou o envio de mais de 200 soldados para ajudar as forças de segurança e equipes de resgate regionais nas operações de socorro.

Pinarayi Vijayan, ministro-chefe (equivalente a governador) de Kerala, disse que 128 vítimas estão recebendo atendimento em hospitais. "É uma das piores catástrofes naturais que nosso estado já viu."

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse estar entristecido com os deslizamentos de terra. "As operações de resgate estão em andamento para ajudar todos os afetados."

Modi disse que as vítimas e seus familiares vão receber "toda a ajuda possível". Seu gabinete anunciou o pagamento de 200 mil rúpias (cerca de R$ 13.500) para as famílias das vítimas.

O ministro do Interior, Amit Shah, disse que a Força Nacional de Resposta a Desastres está conduzindo operações de busca e resgate em "ritmo de guerra". "A segunda equipe está a caminho para fortalecer ainda mais a operação de resposta", escreveu no X.

AUMENTO DE DESLIZAMENTOS

O líder da oposição indiana Rahul Gandhi, que até recentemente representava o distrito de Wayanad no Parlamento, disse aos parlamentares que a "extensão da destruição é desoladora".

"Nosso país testemunhou um aumento alarmante de deslizamentos de terra nos últimos anos", afirmou. "A necessidade agora é de um plano de ação abrangente para lidar com a crescente frequência de calamidades naturais", declarou.

As chuvas associadas às monções no no sul da Ásia costumam ocorrer de junho a setembro. Elas são um alívio para o calor sufocante do verão e recarregam os lençóis freáticos.

Embora sejam vitais para a agricultura e a segurança alimentar dos 2 bilhões de pessoas que vivem nessa região asiática, também costumam causar inundações e deslizamentos de terra.

A frequência desses desastres naturais aumentou nos últimos anos, e os especialistas apontam que as mudanças climáticas têm agravado o fenômeno.

Além disso, a construção de represas, projetos urbanos e o desmatamento na Índia também tem piorado as consequências desses eventos.