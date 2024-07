Ao menos 36 pessoas morrem em deslizamentos de terra na Índia

AFP

Ao menos 36 pessoas morreram devido aos deslizamentos de terra provocados por intensas chuvas no sul da Índia, segundo balanço divulgado pelas autoridades, que temem que centenas de pessoas tenham ficado sob a lama.

"Foram confirmadas 36 mortes relacionadas com o deslizamento de terras no distrito de Wayanad", declarou D.R. Meghasree, um funcionário local.

Em um balanço anterior, a ministra da Saúde do estado de Kerala, Veena George, havia informado 24 mortos.

Equipes de resgate trabalham após chuvas torrenciais na Índia - Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia via AFP

"As operações de resgate estão em andamento", declarou George, citado pela agência Press Trust of India.

As forças armadas do país disseram em um comunicado que centenas de pessoas podem ter ficado presas sob a lama.

Acrescentaram que 225 soldados foram enviados para a região de Wayanad, em Kerala, para apoiar as tarefas de busca e resgate.

O estado sulista de Kerala continua assolado por chuvas torrenciais que complicam os trabalhos de resgate.

"Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos, orações pelos feridos", publicou no X (ex-Twitter) o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Acrescentou que ofereceu ao chefe do governo estadual de Kerala "toda a ajuda possível" para enfrentar a situação.

As chuvas de junho a setembro no sul da Ásia trazem alívio ao calor sufocante do verão e recarregam os aquíferos, mas também causam morte e destruição.

O número de inundações e deslizamentos aumentou nos últimos anos, e os especialistas apontam que a mudança climática agravou o fenômeno.