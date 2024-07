Trump repete teorias da conspiração sobre vacinas em vídeo vazado

São Paulo

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump repetiu teorias da conspiração sobre vacinas em uma ligação com o também candidato às eleições presidenciais de novembro Robert F. Kennedy Jr., mostra um vídeo vazado nesta terça-feira (16).

"Há algo de errado com todo esse sistema", afirma o republicano. "Uma vacinação tem algo como 38 vacinas diferentes. Parece que é para um cavalo, não para um bebê. (...) E você vê que o bebê de repente começando a mudar radicalmente. Eu já vi isso muitas vezes."

O ex-presidente dos EUA e candidato Donald Trump durante o primeiro dia da Convenção Nacional Republicana de 2024, em Milwaukee, Wisconsin - Brendan Smialowski - 15.jul.2024/AFP

O posicionamento não é exatamente uma novidade —no passado, Trump já associou a vacinação ao autismo, ligação refutada por cientistas, e se vangloriou por não nunca ter tomado uma vacina contra a gripe. Em 2015, por exemplo, ele afirmou que não "gostava da ideia de injetar coisas ruins em seu corpo".

Cinco anos depois, porém, quando a pandemia de coronavírus irrompeu durante o seu governo, o ex-presidente mudou de tom e passou a defender a imunização contra a Covid-19. Posteriormente, ele afirmou em uma entrevista à Fox News que as vacinas eram seguras e haviam salvado "dezenas de milhões de pessoas".

As novas declarações parecem um esforço para se aproximar do adversário, candidato independente na corrida pela Casa Branca e conhecido pelo ceticismo em relação à vacinação. "Eu adoraria que você fizesse algo. E acho que será tão bom para você e tão grande para você. E vamos ganhar", afirma ele, em uma aparente tentativa de dissuadir Kennedy a participar das eleições.

Com cerca de 10% dos eleitores registrados nos estados-chave, Kennedy tem tido um desempenho nas pesquisas eleitorais melhor do que qualquer candidato de terceiro partido em décadas. Filho do senador democrata Robert Kennedy, assassinado em 1968 durante sua campanha à Presidência, o político tira apoio tanto do atual presidente, Joe Biden, quanto de Trump.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Durante a ligação, o republicano revelou ainda detalhes de sua chamada com Biden após o ataque que sofreu no último sábado (13), durante um comício na Pensilvânia, e disse que a conversa "foi muito agradável".

Ele mostrou-se impressionado por ter sido atingido por uma arma do tipo AR-15, o tipo de fuzil de estilo militar que Biden quer restringir. "Armas bem resistentes, certo?", diz ele.

O republicano também contou ter dito ao presidente o quão sortudo ele foi por ter escapado do disparo, que atingiu a sua orelha. "Parecia o maior mosquito do mundo", afirmou.

Kennedy pediu desculpas pelo vazamento no X, onde o vídeo saiu. "Quando o presidente Trump me ligou, eu estava gravando com um cinegrafista interno", escreveu ele. "Eu deveria ter ordenado ao cinegrafista para parar de gravar imediatamente. Estou mortificado que isso tenha sido publicado."