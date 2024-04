Irã acusa Israel de matar general em ataque contra embaixada na Síria

Damasco | Reuters e AFP

Um ataque aéreo contra a seção consular da embaixada do Irã em Damasco, na Síria, matou nesta segunda-feira (1º) pelo menos cinco pessoas, incluindo um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, afirma a televisão estatal de Teerã, que atribuiu o bombardeio à Israel.

"O general de brigada Mohamad Reza Zahedi, um dos altos comandantes da Força Quds, foi martirizado em um ataque de combatentes do regime sionista contra o prédio do consulado da República Islâmica do Irã em Damasco", disse a emissora em referência à elite da Guarda Revolucionária iraniana.

Bandeira iraniana nas ruínas do consulado do Irã na Síria, bombardeado por Israel, segundo a TV estatal iraniana - Firas Makdesi/Reuters

O número exato de vítimas ainda não está claro. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma ONG com sede no Reino Unido que conta com uma ampla rede de colaboradores na Síria, outros cinco membros da guarda foram mortos, além do chefe regional da Força Quds.

Anteriormente, a agência oficial de notícias síria Sana havia mencionado um ataque israelense que "teve como alvo o prédio do consulado iraniano no bairro de Mazeh, em Damasco".

Repórteres da Reuters no local viram fumaça subindo dos escombros de um prédio e veículos de emergência estacionados do lado de fora. Uma bandeira iraniana estava pendurada em um mastro, na frente dos destroços, e os ministros das Relações Exteriores e do Interior da Síria foram vistos no local.

O chanceler sírio, Faisal Mekdad, "condenou veementemente este ataque terrorista atroz". "O inimigo israelense lançou ataques aéreos das Colinas de Golã sírias ocupadas em direção ao prédio do consulado iraniano em Damasco", afirmou sua pasta em um comunicado. "O ataque destruiu todo o prédio, matando ou ferindo todos que estavam dentro.

Questionado pela agência de notícias, Israel, que tem atingido alvos iranianos desde o início da guerra em Gaza, em outubro, recusou-se a comentar o incidente.

O bombardeio tem o potencial de escalar os conflitos no Oriente Médio. O porta-voz da chancelaria do Irã afirmou que seu país tem o direito de tomar ações recíprocas contra o ataque israelense em Damasco em seu consulado, segundo a mídia estatal. "Teerã decidirá sobre o tipo de resposta e punição contra o agressor", disse Nasser Kanaani.