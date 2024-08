Distúrbios anti-imigrantes no Reino Unido testam liderança de Starmer

Londres | The New York Times

Com carros sendo incendiados e mesquitas e hotéis que abrigam solicitantes de asilo sob ataque, os distúrbios que varreram o Reino Unido nas últimas duas semanas representaram o primeiro desafio direto ao novo primeiro-ministro, Keir Starmer.

Mas mesmo que a violência tenha diminuído, pelo menos por enquanto, as chocantes cenas de desordem destacaram a magnitude da tarefa enfrentada por seu governo.

Isso, dizem os analistas, inclui a necessidade de desarmar as tensões alimentadas com sucesso por grupos de extrema direita —sobre imigração e serviços públicos em frangalhos— especialmente em áreas do Reino Unido que há muito tempo estão em declínio econômico.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, discursa em reunião durante visita à Mesquita The Hub, em Solihull,sobre os tumultos dos últimos dias - Joe Giddens - 8.ago.24/POOL/AFP

Embora as pesquisas de opinião mostrem que o público apoia claramente a repressão de Starmer aos manifestantes violentos, "muitas dessas pessoas que veem os tumultos como baderneiros querem que a imigração seja reduzida", disse Steven Fielding, professor emérito de história política na Universidade de Nottingham.

Starmer, que prometeu diminuir o número de imigrantes, "precisa dar seguimento e fazer as coisas que diz que vai fazer", acrescentou Fielding, observando que "não foi por acaso" que a violência eclodiu em várias regiões economicamente carentes.

A preocupação com a imigração, que diminuiu no Reino Unido após o Brexit, está aumentando novamente e, quando os empregos são escassos e os serviços de saúde e outros estão sobrecarregados, os estrangeiros se tornam um alvo fácil para a extrema direita.

A campanha que antecedeu as eleições gerais do mês passado provocou uma disputa política amarga sobre os planos do governo anterior de enviar para Ruanda pessoas que chegavam ao Reino Unido em pequenos barcos.

Lançado pelo ex-primeiro-ministro, Boris Johnson, em 2022, o plano de Ruanda foi adotado como uma política emblemática por Rishi Sunak, que assumiu o cargo em Downing Street mais tarde naquele ano. Os tribunais se opuseram à proposta. Depois de assumir o cargo, Starmer rapidamente abandonou o esforço.

Mas enquanto cerca de 30 mil pessoas entraram no país dessa forma no ano passado, isso foi apenas uma fração daqueles admitidos legalmente menos os que saíram —um número que atingiu quase 750 mil em 2022.

Sunder Katwala, diretor do British Future, um instituto de pesquisa, disse que Starmer deve mostrar que pode revitalizar áreas negligenciadas onde os direitistas encontraram apoio, fortalecendo o emprego e os serviços públicos.

"Ele precisa cumprir", disse Katwala, "para aquelas cidades e cidades —seja Southport ou Hartlepool— onde as preocupações principais das pessoas são as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde e 'Posso conseguir um emprego?'"

Aqueles próximos a Starmer dizem que ele está lidando com a desordem se baseando em sua experiência como procurador-chefe em 2011, quando ocorreram tumultos em Londres e ele pressionou para que os responsáveis fossem julgados, condenados e presos rapidamente para dissuadir outros.

"Ele tem um conhecimento detalhado de como fazer isso, e entende como processar e condenar rapidamente, e fazê-lo de forma visível de maneira a enviar uma mensagem a qualquer pessoa que esteja pensando em participar de um desses tumultos", disse Claire Ainsley, ex-diretora de políticas de Starmer.

Mas garantir que tais violências não se repitam é mais difícil, disse ela. "Tivemos a extrema direita conosco em tempos econômicos bons e em tempos econômicos ruins", disse Ainsley, que agora para o Progressive Policy Institute, um instituto de pesquisa sediado em Washington.

Para Katwala, ao prometer "parar os barcos", Sunak chamou a atenção para a questão, enviando "mensagens muito claras" sobre o quanto de controle ele exerceria sobre as fronteiras nacionais, sem entregar nada.

O resultado, disse Katwala, foi "aumentar o nível de preocupação com a questão e falhar completamente em todos os aspectos". Por padrões globais, a escala das chegadas de pequenos barcos é relativamente modesta e "a falta de controle visível é muito mais o problema do que o número de pessoas que chegam por essa rota", disse Katwala.

Enquanto Starmer pode tentar baixar a temperatura política, suas opções práticas para conter as travessias do Canal da Mancha são limitadas. Ele planeja reprimir as quadrilhas de contrabando de pessoas, mas, a menos que o Reino Unido firme um novo acordo de migração com a França, a experiência recente sugere que esse passo sozinho provavelmente não resolverá o problema.

Uma coisa que o governo pretende fazer é acelerar o sistema de processamento de pedidos de asilo para reduzir o número de potenciais refugiados acomodados em hotéis às custas públicas —uma fonte de ressentimento para os manifestantes anti-imigrantes.

Os solicitantes de asilo tendem a ser acomodados em áreas menos ricas onde os custos dos hotéis são mais baixos, tornando-os um alvo particular nos recentes distúrbios.

O fato de que muitas mais pessoas foram autorizadas a entrar no país legalmente criou outro problema que foi utilizado pela extrema direita, apresentando a Starmer outro grande desafio.

Os governos conservadores sucessivos prometeram, mas falharam, em reduzir a imigração líquida legal anual para abaixo de 100 mil, e o controle das fronteiras do país foi uma questão-chave em um referendo de 2016 no qual os britânicos votaram a favor do Brexit.

Ainda assim, desde o Brexit, a imigração legal triplicou, recuando apenas ligeiramente de seu pico em 2022 —o mais alto já registrado.

Esses números foram inflados por programas para acomodar pessoas da Ucrânia, Hong Kong e Afeganistão, para os quais houve amplo apoio público. Mas o Reino Unido também depende fortemente de trabalhadores estrangeiros para preencher empregos na área da saúde e em outros setores, e a imigração é um motor do crescimento econômico, então cortá-la é difícil.

"Há amplo apoio para toda a imigração que gera números muito altos", disse Katwala, observando que a maioria das pessoas recebeu bem os ucranianos e está feliz por trabalhadores estrangeiros preencherem vagas nos hospitais britânicos, "mas depois há preocupação com a escala do número."

Antes de perder a eleição geral do mês passado, Sunak endureceu as regras de migração, restringindo o direito de alguns imigrantes legais trazerem parentes para o Reino Unido. Essas mudanças devem reduzir os números no próximo ano.