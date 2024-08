Ônibus capota no Irã e mata 28 peregrinos do Paquistão

Dubai | Reuters

Um ônibus que transportava peregrinos paquistaneses capotou no centro do Irã e causou a morte de 28 passageiros, além de ferimentos em outras 23 pessoas, informou a mídia estatal nesta quarta-feira (21).

O acidente ocorreu na noite de terça-feira (20), na província central iraniana de Yazd, e foi causado por um defeito técnico no sistema de freios do ônibus, de acordo com investigações preliminares feitas pela polícia de trânsito iraniana.

Voluntários socorrem passageiros após acidente com ônibus - Reprodução/Redes sociais

"Infelizmente, 11 mulheres e 17 homens perderam a vida neste acidente. Sete dos feridos estão em estado crítico e seis feridos já deixaram o hospital", disse o diretor-geral de gestão de crises da província de Yazd à TV estatal.

Os serviços consulares do Paquistão no Irã foram chamados à província de Yazd para acompanhar o acidente, acrescentou o oficial.

Milhões de muçulmanos xiitas estão atualmente participando da peregrinação de Arbaeen na província de Karbala, no Iraque.

O evento marca os 40 dias de luto após o martírio do Imam Hussein bin Ali, uma figura central no islamismo xiita e neto do Profeta Muhammad.