Sob ameaça de prisão, opositora Maria Corina participa de protesto contra reeleição de Maduro

AFP

A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, juntou-se a milhares de manifestantes no bairro Las Mercedes, em Caracas, no início da tarde do sábado (3), para protestar contra a reeleição do ditador Nicolás Maduro. Maria Corina foi recebida aos gritos de "Liberdade, liberdade". Ela estava acompanhada de políticos da oposição, mas não do candidato Edmundo González.

A oposição contesta a vitória de Maduro na eleição de domingo (28), anunciada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que, no entanto, não divulgou nenhuma das atas com detalhamentos sobre resultados, como costuma fazer. A oposição afirma que o candidato Edmundo González, aliado da líder da oposição, Maria Corina Machado, é o real vencedor. O Centro Carter, mais importante observador eleitoral independente no pleito da Venezuela —além de um dos únicos—, afirmou na quarta (31) que o processo eleitoral no país não podia ser considerado democrático. A entidade americana havia sido convidada pelo CNE para observar o pleito, e há um mês enviou 17 especialistas ao país sul-americano. Países como Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Equador, Peru e Uruguai afirmam que houve fraude e não reconhecem a vitória do chavista.

Maria Corina e González estavam "em resguardo", acusados por Maduro de tentar um golpe de estado e ameaçados de prisão, e haviam vistos em público pela última vez na terça-feira (30).

"Maduro é ilegítimo. Não somos terroristas, lutamos por nosso país, pela liberdade. Peço a Maduro que escute a voz de nossos irmãos, por todos que morreram", disse à AFP a manifestante Jezzy Ramos, uma chef de 36 anos, casada e com uma filha.

"Estou defendendo a democracia e o voto, porque nós elegemos um presidente, isso é óbvio, as atas estão públicas na internet (atas não confirmadas publicadas pela oposição). O governo não admite que perdeu, é um autogolpe", disse a manifestante Sonell Molina, 55.

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, cumprimenta apoiadores em protesto em Caracas. - YURI CORTEZ/AFP

Na sexta-feira (2), o CNE confirmou a reeleição de Nicolás Maduro para a Presidência do país, afirmando que, após a apuração de 97% dos votos, o ditador manteve a liderança na disputa, tendo recebido o apoio de 52% dos eleitores contra 43% de candidato oposicionista Edmundo González. O CNE, no entanto, não divulgou nenhuma das atas que haviam sido prometidas por Maduro.

Segundo a contagem mais recente da Foro Penal, ONG que fornece assistência jurídica gratuita a presos políticos, 891 pessoas foram presas desde segunda-feira (29), sendo 89 adolescentes, e 11 foram mortas. A ONG acusa o regime de Maduro de prisões massivas e indiscriminadas.

O governo divulgou ter prendido 1,2 mil pessoas.

Maduro também convocou seus apoiadores a irem às ruas neste sábado (3).