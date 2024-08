Terremoto de magnitude 4,4 atinge Los Angeles; veja vídeos

São Paulo

Um terremoto de magnitude 4,4 ocorreu nesta segunda-feira (12) na região de Los Angeles, na Califórnia. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o fenômeno foi sentido principalmente no bairro de Highland Park, no nordeste da cidade.

Na cidade de Alhambra, vizinha a Los Angeles, moradores relataram janelas batendo, embalagens caindo das prateleiras de supermercado, gavetas e portas se abrindo, além de sapatos sendo atirados para fora dos armários, de acordo com o jornal Los Angeles Times.

O Corpo de Bombeiros de Los Angeles informou que a região entrou em estado de alerta para terremotos. De acordo com a corporação, até a tarde desta segunda, não haviam relatos de danos estruturais ou de pessoas feridas.

O epicentro foi registrado em El Sereno, região a cerca de 10 km do centro de Los Angeles. Pouco tempo antes dos tremores, moradores de toda região sul do condado receberam alertas em seus telefones com o aviso do terremoto. Aqueles mais próximos do epicentro sentiram o tremor antes de receberem os alertas.

A cidade de Los Angeles será a sede das próximas Olimpíadas, em 2028, e autoridades planejam obras para atualizar e modernizar a infraestrutura.

Tráfego intenso diário de carros, em Los Angeles, durante o horário de pico - Frederic J. Brown - 25.jan.24/AFP

Com o fim do ciclo de Paris 2024, Los Angeles promete organizar a edição mais ecológica da história. O desafio é grande para a capital americana da cultura do carro. Autoridades da cidade, construída em torno de sistemas viários e estruturas pensadas pela lógica automobilística, dizem que haverá melhorias nos sistemas de transporte coletivo. Isso deve incluir o aumento nas linhas de trem e ônibus.

Segundo a prefeita da cidade, Karen Bass, que assistiu aos jogos de Los Angeles de 1984, a cidade vai se preparar para garantir que os Jogos ocorram sem problemas.

Para as autoridades de Los Angeles, o evento é a grande oportunidade para mostrar à população que é possível um cotidiano sem carro. A ideia a ser alcançada é desestimular a população local, e os futuros turistas olímpicos, de usarem os veículos, diminuindo as horas de congestionamento.