Vencedora do Nobel da Paz fica ferida após agressão em prisão no Irã, diz família

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi foi agredida por guardas penitenciários no Irã, segundo comunicado divulgado por sua família. A ativista de direitos humanos, há décadas perseguida pelo regime iraniano por seu ativismo, está presa sob a acusação de "espalhar propaganda contra o Estado".

As agressões teriam ocorrido após protestos contra uma série de execuções em prisões no Irã. A ativista teria se envolvido em confrontos depois que outras mulheres presas foram espancadas pelos militares. O caso ocorreu na seção feminina da prisão de Evin, em Teerã, a capital iraniana.

Na quinta (8), a família comunicou que várias presas políticas, incluindo Narges Mohammadi, reuniram-se "para protestar contra a execução de Gholamreza Rasaei". Ainda relataram que "foram dadas ordens" para atacar e espancar as mulheres que estavam na linha de frente dos protestos.

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, que organiza o livro 'Tortura Branca' - Divulgação

Rasaei foi executado na última terça-feira (6). Segundo a agência de notícias do Judiciário iraniano Mizan Online, ele foi condenado pelo assassinato de um oficial da Guarda Revolucionária ocorrido durante protestos contra o regime em 2022.

A administração penitenciária, mencionada pela agência Tasnim, rejeitou a acusação de que os guardas agrediram as mulheres. Segundo o órgão, foram as prisioneiras quem atacaram os soldados. As informações não puderam ser verificadas de forma independente.

A versão divulgada pela família de Mohammadi, porém, é outra. De acordo com o comunicado, depois de levar um soco no peito, a Nobel da Paz sofreu "insuficiência respiratória" e "fortes dores" na região atingida. Ela ainda teria desmaiado no pátio da prisão.

Narges Mohammadi recebeu atendimento na enfermaria do centro de detenção, mas não foi levada ao hospital. A família afirma que está "extremamente preocupados com suas condições de saúde".

154 chibatadas

Narges Mohammadi, 52, é ativista dos direitos humanos e está presa desde novembro de 2021. Em 2023, foi premiada com o Nobel da Paz. Nos últimos meses, a ativista sofreu com fortes dores no joelho e nas costas. Ainda em 2021, Mohammadi se submeteu a procedimentos para implante de um dispositivo desobstruidor de artéria.

Mohammadi continuou a fazer campanha e apoiou fervorosamente os protestos que começaram em setembro de 2022 por todo o Irã, apesar de estar presa e enfrentar problemas de saúde. Os atos começaram após a morte de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, presa por supostamente violar o rígido código iraniano de vestimenta para mulheres.

Em junho deste ano, Narges Mohammadi recebeu uma nova sentença de um ano de prisão por "propaganda contra o Estado", além de outras acusações que totalizam 12 anos e três meses de prisão, 154 chibatadas, dois anos de exílio, além de várias outras sanções sociais e penais.

Após uma breve pausa subsequente à eleição do novo presidente iraniani, Masoud Pezeshkian, organizações que atuam em defesa dos direitos humanos afirmam que o Irã intensificou as penas de morte.

Na quarta-feira (7), as autoridades executaram 29 pessoas em duas prisões na cidade de Karaj, próxima a Teerã, segundo a ONG Iran Human Rights, que tem sede na Noruega.

Desde o início de 2024, pelo menos 345 pessoas, incluindo 15 mulheres, foram executadas no país. O número foi informado pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos nesta sexta-feira (9).