Lá no X: Elon Musk e Nikolas Ferreira associam queda do X à eleição nos EUA

Confira a seguir as principais reações no X, antigo Twitter, à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o acesso no Brasil à rede social.

Dupla campanha

Além de continuar a promover os atos bolsonaristas de 7 de Setembro, Elon Musk, dono do X, dedicou-se nas últimas horas também à campanha eleitoral dos Estados Unidos. "Uma vitória de [Donald] Trump é essencial para a defesa da liberdade de expressão", escreveu na manhã desta terça-feira (3).

Nos últimos dias, viralizou no X trecho de vídeo em que a candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, sugere a necessidade de regulamentação das plataformas. "Elas [redes sociais] estão falando diretamente com milhões de pessoas sem nenhum nível de supervisão e regulamentação, e isso tem que parar", afirmou.

Duas contas alinhadas a Musk dispararam o clipe, que soma mais de 10 milhões de visualizações, associando a fala ao bloqueio do X no Brasil: "Kamala apoia o que o Brasil acabou de fazer com X."

"É nisso que ela realmente acredita. A liberdade de expressão é a base da democracia e o Partido Democrata (Kamala é apenas uma marionete) quer destruí-la", postou Musk. Foi um comentário em um post de Robert F. Kennedy Jr, notório antivacinas nos EUA que concorreu nas primárias democratas, embarcou em uma candidatura independente e agora apoia Trump.

Elon Musk menciona Kamala Harris como um 'fantoche do Partido Democrata' - @elonmusk no X

Hi, Kamala

Do Brasil, é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) que tenta chamar a atenção da vice-presidente dos EUA. "Hi, Kamala", postou ele, em inglês. "No momento, sou forçado a usar VPN para postar no X e posso ser multado por isso, pois estamos em uma ditadura real no Brasil agora. O que você tem a dizer sobre Lula e o STF?".

Nikolas Ferreira menciona o uso de VPN para postar no X e comentando sobre a situação política no Brasil - @Nikolas_dm no X

Alavanca

Outra conta pró-Musk, Doge Designer, com mais de 800 mil seguidores, também está conectando o caso brasileiro com a eleição nos EUA. "Joe Biden e Kamala Harris estão em silêncio sobre a proibição ilegal do X no Brasil porque eles também se opõem à liberdade de expressão", postou, com imagens do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula ao lado das do presidente Biden e da candidata Kamala.

Entre amigos

Foi esse mesmo perfil que, nesta segunda (2), fez circular a notícia de que será Musk a entregar à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, da ultradireita, o prêmio Global Citizen (cidadão global) do Atlantic Council, think tank americano, no fim de setembro. O encontro em Nova York foi confirmado no X por Bloomberg e La Stampa, que acrescentou ter sido um pedido da italiana a presença de Musk.

O empresário Elon Musk abraça a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni - Reprodução do X

Sumidos

A impressão de que no X posts de oposição ao bolsonarismo perderam, nos últimos dias, visibilidade e repercussão vem dos usuários. "Na moral, Twitter hoje tá mil vezes melhor que antes. Página de fofoca não aparece mais. Felipe Neto não tá aqui. Bolha de esquerda sumiu. Pessoal se uniu muito", escreveu a conta @peppipets, com quase 500 mil visualizações desde segunda (2). Outro perfil concordou: "Sério, que alívio não ter mais página de fofoca esquerdista na minha TL, Felipe Neto já tava no block tem meses."

Usuário do X expressa sua satisfação com as mudanças na da rede social - @peppipets no X

Sem Felipe

Outro a comemorar o silêncio de Felipe Neto foi o escritor Leandro Narloch. "Um Twitter sem Felipe Neto. Gente, seria isso um sonho? Tks, Alexandre!". O post contava com 2.000 likes desde a madrugada desta terça.

Leandro Narloch ironiza: 'Um Twitter sem Felipe Neto. Gente, seria isso um sonho? Tks, Alexandre!' - @LNarloch no X

Amigo do amigo

Repercutiu a volta do senador Sergio Moro ao X, com seguidores cobrando, inclusive com ofensas, posicionamento mais combativo do ex-juiz, especialmente pela explicação de que os posts estavam sendo feitos por "amigos no exterior". "Você é um senador e não faz nada contra Pacheco, Moraes e companhia", escreveu um dos mais moderados.

A terceirização das postagens também foi alvo de um perfil identificado (mas sem verificação) com o nome de José Dias Toffoli, ministro do STF. "Meus tweets serão postados pelo amigo do amigo do meu pai que mora no exterior", ironizou a conta aberta em junho e com apenas essa publicação.

O ministro do STF José Dias Toffoli menciona que seus tweets serão postados por um amigo do amigo do seu pai que mora no exterior - @josediastoffoli no X

Coisa de cinema

Dois posts sobre o bloqueio do X no Brasil viralizaram nas últimas horas com referências a filmes. Com cena de "Bastados Inglórios", em que o ator Christoph Waltz interpreta um oficial nazista que procurava judeus, um perfil pergunta: "Alguém está usando o X no porão da sua casa?".

Outro publicou o cartaz do longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, em exibição no Festival de Veneza, com a constatação: "os brasileiros no exterior".

Usuário ironiza ao perguntar: 'Alguém está usando o X no porão de sua casa?' - @LordIvan22 no X