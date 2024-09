Traficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada se declara inocente em tribunal de Nova York

AFP e Reuters

O cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, 76, se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas nesta sexta-feira (13) perante um tribunal de Nova York, onde será julgado por 17 acusações que podem levá-lo a passar o resto da vida na prisão.

Zambada entrou com recurso contra as acusações, que também incluem lavagem de dinheiro e porte de armas, numa audiência perante o juiz James Cho. Neste mesmo tribunal o outro fundador do cartel, Joaquin 'El Chapo' Guzmán, foi condenado à prisão perpétua em 2019.

Cho ordenou que Zambada fosse preso enquanto aguardava o julgamento. O advogado de defesa, Frank Perez, não se opôs ao pedido dos promotores de prender seu cliente.

Imagens sem data de Ismael "El Mayo" Zambada Garcia fornecidas pelo gabinete do Procurador-Geral do México na Cidade do México, em agosto de 2003 - Divulgação/AFP

O promotor Francisco Navarro chamou ‘El Mayo’ de "um dos mais, se não o mais, poderoso chefão do narcotráfico no mundo". A prisão nos Estados Unidos "é a única coisa que impedirá o réu de cometer outros crimes e garantirá seu retorno ao tribunal", segundo ele.

Vestido com traje de presidiário e fisicamente debilitado, Zambada não falou nada além de responder "sim" ou "não" às perguntas do juiz por meio de um intérprete. O réu precisou de ajuda para se levantar da cadeira ao sair da sala do tribunal.

O processo na circunscrição do Brooklyn começou em 2009 e inclui acusações relacionadas ao tráfico de fentanil, um opioide sintético cujo uso provocou uma epidemia nos EUA. Zambada deverá comparecer novamente ao tribunal em 31 de outubro.

Caminhão em chamas é visto nas ruas de Culiacan, estado de Sinaloa, no México - Ivan Medina - 11.set.24/AFP

Os ataques a tiros desta semana no estado de Sinaloa, no oeste do México, reacenderam os temores de que uma guerra entre cartéis esteja prestes a eclodir após a prisão de ‘El Mayo’.

Os confrontos já mataram 12 pessoas desde segunda-feira (9). Na quinta (12), autoridades estaduais cancelaram as comemorações do dia da independência e fecharam as escolas em resposta à escalada da violência.