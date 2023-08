Outback é eleito pelos paulistanos o melhor restaurante para ir em shoppings

São Paulo

A rede com temática australiana —que na verdade é americana— já conquistou o primeiro lugar em diferentes categorias ao longo destes anos de Datafolha. Em 2023, além de integrar a lista dos vencedores de melhor restaurante, o Outback foi apontado como favorito para ir com a família e também para ir em shoppings.

Costelinha ao molho barbecue do Outback - Divulgação

Das mais de 150 lojas da marca no Brasil, só cinco não ficam dentro de centros de compras —duas dessas exceções estão na capital paulista, em Moema e em Pinheiros. Sempre cheia, a unidade do Center Norte é a maior do país em capacidade, com 535 lugares. Tantos assentos não são suficientes, porém, para atender à crescente demanda da região. Por isso, em breve, a rede vai abrir uma casa no vizinho Lar Center, com 198 lugares.

Neste ano, o Outback também inaugurou no complexo Paseo Alto das Nações, em Santo Amaro —hoje, são 31 restaurantes na cidade. Existe, ainda, a previsão de abertura em setembro da primeira unidade em Suzano, na região metropolitana.

Para evitar as filas na porta, o cliente pode usar a espera digital, ferramenta disponível no site da rede desde 2021. Entre os hits do cardápio, estão a aussie cheese fries (porção de batata frita com cobertura de queijos e bacon), a bloomin’ onion (cebola gigante empanada) e o ribs on the barbie (costela com molho barbecue).

Outback

Shopping Center Norte - tv. Casalbuono, 120, Vila Guilherme, região norte, (11) 2221-7373, @outbackbrasil