Arno e Walita têm os melhores liquidificadores segundo o Datafolha

São Paulo

Tricampeã na categoria liquidificador entre 2016 e 2018, a Walita divide a preferência com a Arno na pesquisa Datafolha de 2023. De acordo com o instituto, a primeira marca foi escolhida por 17% dos consumidores de São Paulo das classes A e B, contra 15% da segunda —um empate, pela margem de erro.

"A concorrência é natural dos negócios e a nós cabe continuarmos trazendo inovações que atendam às necessidades das diferentes famílias brasileiras", afirma Silvia Tamai, diretora de marketing da Philips Walita.

Walita e Arno têm os melhores liquidificadores, segundo Datafolha - Keiny Andrade/Folhapress

Segundo a executiva, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento sob medida para o mercado do país, com um centro específico na fábrica de Varginha (MG). "Um exemplo disso é a tropicalização do liquidificador, que foi desenvolvido com uma jarra maior e inquebrável para atender aos brasileiros, que usam muito o produto, principalmente aqueles com famílias numerosas."

Na publicidade, a Walita promoveu a campanha "Nocaute", em 2021, para reforçar a potência da linha Liqui Série 5.000. A ação apostou em uma "disputa" entre a lutadora do UFC Amanda Ribas e o liquidificador, destacando os atributos do produto.

Nos últimos anos, a Arno investiu no marketing em uma parceria com o chef francês Claude Troisgros, que ganhou popularidade pela participação em programas como Que Marravilha! e The Taste, entre outros.

Em meio a campanhas dinâmicas, com uma lutadora de MMA ou com um chef midiático, as duas marcas se saem melhor com o público um pouco mais velho, de 41 anos ou mais. Neste recorte, a Walita chegou a 27%, contra 24% da Arno.