Bolinha tem a melhor feijoada de São Paulo segundo o Datafolha

São Paulo

Toda semana, cerca de uma tonelada de feijão é preparada nas panelas do restaurante Bolinha, dono de uma das mais tradicionais feijoadas da cidade, eleita a melhor pelos paulistanos na pesquisa Datafolha.

A casa nasceu em 1946 como pizzaria e serviu feijoada pela primeira vez em 1952, durante uma festa que comemorou a vitória do time de futebol do fundador, Paulo Affonso Paulillo. Com o sucesso, o prato passou a ser oferecido às quartas e aos sábados. Em 1976, foi incorporado ao cardápio diário.

Feijoada do restaurante Bolinha, em São Paulo - Divulgação

Ao longo dos anos, a receita tradicional foi perdendo espaço para a versão "magra", sem pé, rabo, orelha e bacon, que representa hoje 70% das vendas. As duas estão disponíveis no sistema de rodízio, com preço de R$ 188 por pessoa aos sábados e feriados e R$ 152 de domingo a sexta —quando também é possível pedir porção de feijoada (R$ 129,50 a individual e R$ 238,50, para dois).

Há ainda a opção kosher (cujo preparo segue as regras judaicas), que precisa ser encomendada com ao menos uma hora de antecedência e custa R$ 179 para uma pessoa. Segundo o restaurante, a receita de uma feijoada vegana está em fase de testes.

Bolinha

Av. Cidade Jardim, 53, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3061-2010 @bolinharestaurante