Bain Capital compra rede de churrascarias Fogo de Chão em negócio de US$ 1,1 bilhão

Nova York | Reuters

A Bain Capital formalizou na última terça-feira (16) que irá comprar a Fogo de Chão, em um acordo que avaliou a rede de churrascarias brasileira em cerca de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,4 bilhões), incluindo dívidas, segundo fontes a par das negociações.

O acordo representa uma vitória para a Rhône Capital, que adquiriu a Fogo de Chão por US$ 560 milhões (R$ 2,7 bilhões) em 2018. A Rhône obteve mais de três vezes o valor investido na operadora de restaurantes, de acordo com fontes que solicitaram anonimato.

Fachada de unidade da churrascaria Fogo de Chão - Divulgação/André Mortatti

Sob a propriedade da Rhône, o desempenho financeiro da Fogo de Chão melhorou e registrou crescimento anual de 15% nas receitas desde 2021.

Antes da venda, a Rhône havia cogitado a possibilidade de listar novamente as ações da Fogo de Chão nas bolsas de valores. A cadeia de restaurantes apresentou confidencialmente a documentação para uma oferta pública inicial aos reguladores no fim de 2021, disseram as fontes.

No entanto, começou a checar a viabilidade de uma venda, já que o mercado de IPO dos EUA entrou em colapso no início de 2021 e passou por um período árido que durou um ano e meio, obrigando várias empresas a adiar suas tentativas de abrir capital.

Rhône, Fogo de Chão e Bain se recusaram a comentar.

Fundada no sul do Brasil em 1979, a Fogo de Chão está em 76 localidades ao redor do mundo. A Bain Capital tem uma longa trajetória de investimentos na indústria de restaurantes incluindo várias grandes marcas, como Burger King, Dunkin' Brands, Domino's Pizza e Bloomin' Brands.

A venda da Fogo de Chão ocorre em meio a um aumento recente nas negociações nessa indústria. A Subway negocia uma venda que pode ser concluída nas próximas semanas, enquanto a Benihana também tem trabalhado com consultores nesse sentido.

No início de agosto, a Pollo Tropical foi vendida para a Authentic Restaurant Brands por US$ 225 milhões (R$ 1,1 bilhão).

A Bain organizou o financiamento da dívida para o negócio junto ao Deutsche Bank, que também está atuando como consultor financeiro da empresa.