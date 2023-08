Evvai oferece a melhor cozinha autoral de SP com menu que desperta o paladar

São Paulo

Ao contrário de boa parte da concorrência, o menu-degustação do Evvai não se resume a uma simples sequência de pratos. O exercício proposto pelo chef Luiz Filipe Souza é um passeio por diferentes perfumes, formas, cores e sabores. Pouco a pouco, esse desfile gastronômico aguça a curiosidade e, sem espaço para a pressa, desperta o paladar.

São 13 pratos em porções sucintas. Em dois momentos distintos, pães quentinhos, de mandioca e de queijo de Araxá, vêm, respectivamente, com uma cremosa manteiga de maracujá e pedacinhos de "culatello", embutido preparado com a saborosa carne do porco caruncho, animal brasileiro de gordura presente no pescoço.

Camarão-carabineiro, moqueca de tomate e framboesa e massa fria com açafrão, tangerina e cupuaçu, do Evvai - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

Chamado de "oriundi", referência a imigrantes e descendentes italianos ao redor no mundo, o cardápio (R$ 737) baseia-se na Itália, porém é integrado à cultura e aos produtores brasileiros. A pegada, digamos, é atrevida, apinhada de influências.

Desse intercâmbio saem combinações curiosas e coloridas: beterraba, ricota e pimenta-murupi, muçarela, couve-flor e anchova do mar Cantábrico; aspargos, carne wagyu e pimenta-de-cheiro; mandioquinha defumada, truta e cúrcuma; siri catado, caramelo de koshô e spirulina azul. Cinco pratos dentro de um só, as minitortinhas (tarteletes) exigem capricho e reparo dos 14 profissionais da cozinha para alcançarem sabor e tintura naturais.

Sensação entre os amantes de frutos do mar, o carabineiro, camarão de um vermelho intenso e gosto adocicado, chega acompanhado de chuchu. O crustáceo é pescado a 190 km da costa de Santa Catarina por um único barco.

Outra marca do restaurante, o picolé serve ainda para limpar o sentido gustativo do comensal e deixar tudo pronto para o festival de cinco méis brasileiros servidos puros ao lado de pedacinhos de queijo.

A cada prato, um cartão-postal, estilo pop art, imprime no verso curiosidades sobre a trajetória do chef junto às suas descobertas mundo afora. Um mimo! Tal qual o serviço oferecido pela equipe do salão.

A harmonização baseada sobretudo em vinhos brasileiros, muitos deles de rara descoberta, enriquece ainda mais a experiência.

Evvai

R. Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, região oeste, tel (11) 3062-1160, @evvai_sp