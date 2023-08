Le Jazz Brasserie vence como o melhor restaurante de shoppings em São Paulo

São Paulo

Eleito pelo júri o melhor restaurante para ir em shoppings, o Le Jazz Brasserie é a prova de que é possível comer pratos franceses bem-feitos a preços acessíveis e longe da muvuca das praças de alimentação lotadas.

Só pela ambientação, já vale a visita às unidades dos shoppings Iguatemi, no piso térreo, e Pátio Higienópolis, no piso Pacaembu. Ambas têm área externa, o que faz toda a diferença. O cardápio segue a proposta de bistrô, com pratos da cozinha trivial francesa e grandes clássicos.

Peito de pato grelhado no Le Jazz, o melhor restaurante em shoppings - Keiny Andrade/Folhapress

A casa do Higienópolis tornou-se a minha preferida por uma razão simples: as chances de se conseguir uma mesa no espaço de 200 m², com cem lugares, são muito maiores do que nos outros endereços da rede.

O projeto arquitetônico do lugar, uma referência às brasseries parisienses, é uma atração à parte. O colorido das pastilhas no chão, o sofá de couro vermelho, os móveis de madeira, os pôsteres e fotografias de ícones do jazz reforçam a atmosfera despojada.

Grandes janelas de vidro separam o ambiente interno da varanda, cercada de jardins e de frente para o histórico Casarão Nhonhô Magalhães, uma mansão de 1927, tombada pelo patrimônio cultural da cidade. A área é pet friendly.

No menu assinado pelo chef Chico Ferreira, é uma boa escolha de entrada o ovo molet, empanado na farinha de pão e servido com cogumelos refogados na manteiga, que chega à mesa com a gema molinha (R$ 55,50). O peito de pato grelhado quase malpassado ao molho de tangerina no lugar da laranja é uma opção certeira se a ideia for revisitar esse clássico francês (R$ 105). Os pratos do dia, um pouco mais em conta (a partir de R$ 73), não deixam nada a desejar.

Mas, se o objetivo for uma comida menos pretensiosa e que converse melhor com seu bolso, aposte em tortas, omeletes e sanduíches (a partir de R$ 46). E bon appétit.

Le Jazz

Shopping Pátio Higienópolis - r. Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, região central, tel. (11) 3823-2684, @ lejazzbrasserie