Leite condensado, chocolate em pó e creme de leite da Nestlé são favoritos entre paulistanos

São Paulo

Presente no Brasil há 102 anos, a Nestlé, maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, começou por aqui com o Leite Moça. Este foi o primeiro produto da marca suíça a ganhar produção própria no país, em uma fábrica em Araras (SP), em 1921.

De início, chamava-se Milkmaid, mas a referência à moça camponesa que estampa a embalagem fez o apelido ser adotado.

A Nestlé ganhou na marca mais lembrada em leite condensado, chocolate em pó e creme de leite - Keiny Andrade/Folhapress

Com a popularidade, Leite Moça virou sinônimo de leite condensado e, pela terceira vez, foi a marca mais lembrada nesta categoria na pesquisa Datafolha, sendo citada de forma espontânea por 69% dos moradores da capital paulista, das classes A e B, que cozinham pelo menos uma vez por semana.

Este é seu maior percentual histórico. Apenas 4% não souberam indicar uma marca. Neste ano, a centenária recorreu à inteligência artificial para criar um livro de receitas que usam o leite condensado, item muito presente nas sobremesas brasileiras.

Usado tanto para fazer um chocolate quente quanto numa receita de brigadeiro ou bolo, o chocolate em pó Nescau, da Nestlé, também sobe ao pódio pela terceira vez no estudo, lembrado por 31% dos entrevistados. Ele foi criado no Brasil, em 1932, e ganha agora versões com cacau 30% e 60%.

A suíça vence ainda numa outra categoria, a de creme de leite. Nesse assunto, foi mencionada por 55% dos paulistanos —índice que sobe para 72% entre aqueles com 41 anos ou mais. O produto é fabricado no país desde 1957 e conta com as linhas profissional e sem lactose.