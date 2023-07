Veja receita simples de pudim (com e sem furinhos)

São Paulo (SP)

Ao lado do brigadeiro, o pudim está entre as sobremesas mais tradicionais da culinária brasileira. Amado de norte a sul do país, ele também divide seus fãs entre os que gostam do doce com furinhos e os que preferem ele bem lisinho, como um creme brûlée.

Pudim da doceria Fôrma de Pudim; versão lisa, sem furinhos, demanda mais paciência e tempo no preparo - Henrique Peron

"O pudim fica furadinho quando você bate muito a massa, formando bolhas, e assa em alta temperatura, o que faz as proteínas do ovo coagularem rápido demais. Vira um omeletão", explica Daniela Aliperti, sócia da doceria Fôrma de Pudim.

Seja qual for a sua preferência, a boa notícia é que esta é uma receita das mais fáceis - especialmente se você gostar dos furinhos, que se formam ao fazer a massa no liquidificador. Já para o time dos "sem furinhos", a receita continua fácil, mas exige um tempo de preparo maior, já que é preciso esperar o ar sair da massa e, também, cozinhá-la por mais tempo, em fogo mais baixo.