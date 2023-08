Pullman é a marca de pão de forma mais lembrada por 40% dos paulistanos

São Paulo

Na hora de escolher o pão para o café da manhã, o paulistano parece não ter dúvida: Pullman. A marca foi, pela quinta vez, eleita a melhor para os moradores da cidade de São Paulo, com 40% das menções, de acordo com a pesquisa Datafolha.

Para se manter como a primeira opção, a marca do tradicional pão de forma não para. "Nos últimos dois anos nossa comunicação esteve focada no Pullman Artesano, especialmente com o lançamento do sabor Australiano", conta André Ramello, diretor de marketing da Bimbo Brasil, grupo mexicano que controla a marca desde 2001.

Pullman vence entre as marcas de pão de forma mais lembradas pelos paulistanos - Keiny Andrade/Folhapress

O Australiano é um pão com fatias mais grossas e casca rústica, explica o executivo. Ramello lembra, ainda, que a Pullman está presente desde os anos 1950 na vida dos paulistanos, "e faz parte de inúmeras gerações". Já de olho no futuro, a empresa fez uma parceria com a série infantil "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul", com foco no Bisnaguito, sua bisnaguinha.

"Na ação, três episódios inéditos da websérie ‘O Mistério do Lanchinho’ foram veiculados no canal Mundo Gloob, no YouTube. Neles, os três detetives tinham a missão de desvendar o mistério sobre o lanchinho desaparecido", afirma Ramello.

Além disso, os detetives Flor, Max e Zeca estamparam as embalagens do produto. Durante a Copa do Mundo feminina, o grupo Bimbo também apresentou o vídeo "The Best", em parceria com o Barcelona, que mostra uma menina apaixonada por futebol se tornar jogadora do time catalão —em que joga Alexia Putellas, a melhor do mundo. "No Brasil, a campanha recebe a chancela da Pullman", diz o executivo.