Snob é eleita a melhor marca de papel-toalha pelos paulistanos

São Paulo

O que faz um papel-toalha ser eficiente? Em primeiro lugar, a capacidade de absorção —só espalhar a água ou a sujeira não vale. Em segundo lugar, a resistência durante o uso: a folha deve limpar ou enxugar sem se esfarelar nas mãos.

Combinar esses fatores tem sido a premissa da Santher, fabricante do papel-toalha Snob. "Nos testes, a gente molha o produto e vai agregando pesos, para descobrir em que momento ele começa a rasgar. Na comparação com os concorrentes, é nítida a diferença", afirma Fernanda Hermanny, diretora de marketing da companhia.

Para os paulistanos, o papel-toalha Snob é o melhor da categoria - Keiny Andrade/Folhapress

Fundada em 1939, na zona leste paulistana, pelo libanês Fadlo Haidar, a antiga Fábrica de Papel Santa Therezinha tornou-se, em 2020, propriedade das japonesas Daio Paper Corporation e Marubeni Corporation.

Gigante do setor, o grupo tem investido em novos produtos e acaba de lançar o papel-toalha Snob Premium, com folha tripla, que promete resistência 50% maior. Mais duas novidades estão previstas para os próximos meses, segundo a executiva.

A principal matéria-prima da empresa é a celulose, que chega às fábricas com garantia de rastreabilidade —em 2015, as unidades de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e da Penha, na cidade de São Paulo, obtiveram a Certificação FSC. Em 2020, as instalações de Bragança Paulista, no interior do estado, também conquistaram o selo.

A versão premium é um dos itens mais sustentáveis da marca, de acordo com Hermanny. "Por ela ser mais resistente, o consumidor usa menos folhas para uma mesma tarefa e acaba economizando."