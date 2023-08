Varal é eleito o melhor bar para ir em grupo em São Paulo

São Paulo

A começar pelo nome, reforçado pelo novo endereço, uma casa dos anos 1940 na rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, toda reformada mas mantendo o estilo original, o bar Varal quer emular o ambiente do quintal de uma casa —já que, efetivamente, é onde está instalado o espaço principal, com mesinhas baixas espalhadas no chão de pedriscos e cadeiras de praia (ambas podiam ser um tico mais altas e mais confortáveis).

Drinque cidreiro (à frente) e prato com rodelas de alho-poró, queijo de ovelha, tomate confit e pão, do Varal - Keiny Andrade/Folhapress

A casa em si também faz parte do bar, assim como o que um dia foi a garagem e que foi transformada em um túnel esperto e charmoso, todo de caquinhos de cerâmica vermelha, aquele chão clássico de varanda de casa da avó no interior. Mas, aqui, os caquinhos tomam as paredes e o teto, e dão um efeito hipnótico e ultra instagramável.

Mas o grande acerto da casa são mesmo os drinques deliciosos e as comidinhas muito caprichadas. Dá para ficar só nos petiscos, como o ótimo bolinho de arroz e as torradas —a de queijo de ovelha com uvas verdes e farofa de castanha-de-caju é especial. Mas os pratos também são uma delícia, a carne de panela servida com purê é um ótimo método de promover uma cura-ressaca antecipada, além de um jantar mais que decente para os esfomeados.

Entre os drinques, vale muito experimentar os especiais da casa, como o pai d’égua, com cachaça de jambu, rapadura de maracujá e pimenta-dedo-de-moça e o Brasil mula, uma versão abrasileirada do moscow mule, aqui com cachaça, xarope de gengibre, limão e espuma de gengibre.

O público também vale como atrativo. Diverso, sem corte por idade, orientação sexual, estilo de se vestir ou gosto musical. A música, aliás, está lá, em seu papel bem importante de música de fundo. Bem escolhida, caprichada, mas em volume que não faz ninguém ter que gritar para ser ouvido.

Varal

R. Artur de Azevedo, 636, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 96636-0310, @varal____