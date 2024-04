Centros automotivos tentam ser opção a oficinas

São Paulo

De olho nos donos de automóveis que procuram as concessionárias das montadoras e as oficinas mecânicas para fazer a manutenção de seus carros, a Porto busca cada vez mais se diferenciar por um relacionamento transparente com os consumidores.

"O que as pessoas querem é serem atendidas por profissionais qualificados que vão dizer o efetivo problema do carro e mostrar as peças que de fato estão danificadas e precisam ser reparadas ou trocadas, com produtos de primeira linha", afirma Marcelo Sebastião, diretor da Porto Serviço.

"É fundamental a confiança de que os serviços corretos foram realizados", acrescenta ele.

Centros automotivos e oficinas buscam se destacar a partir da transparência no relacionamento com clientes - Zanone Fraissat/Folhapress

Além disso, os clientes do seguro de automóvel têm direito, nos centros automotivos da marca, a descontos em mão de obra e gratuidade na cristalização do para-brisa, revisão de luzes (faróis e lanternas), trocas de lâmpada, revisão de freios, assim como no rodízio de pneus.

Ao todo, são oferecidos mais de 20 serviços nos centros automotivos da empresa, a segurados e ao público em geral. Segundo Sebastião, o tratamento dispensado é o mesmo nos dois casos, em nível de qualidade, garantia e atendimento.

O destaque são as ações preventivas, como diagnósticos, revisão geral, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, troca de óleo, substituição de bateria e limpeza do sistema de injeção eletrônica.

Além desses cuidados, há a prestação de atendimentos emergenciais: guincho em caso de pane, chaveiro e troca de pneu.

Outra tendência recente é a adequação das unidades para receber carros elétricos, com a estrutura necessária para resolver as demandas típicas dessa tecnologia.

O movimento inclui aquisição de equipamentos, capacitação de profissionais e adoção de novos processos e protocolos de segurança.

Dos mais de 300 centros automotivos em todo o país, 30 endereços já estão preparados para fazer a recarga dos veículos, por exemplo.

OMSP - Serviços 2024 - Categoria Transporte - Manutenção de Carro - Fido Nesti

Na edição deste ano da pesquisa O Melhor de São Paulo Serviços, realizada pelo Datafolha de 20 de fevereiro a 4 de março, a Porto foi citada por 9% dos paulistanos entrevistados e, assim, premiada pela sexta vez consecutiva na categoria manutenção de carros.

A Porto também foi a marca mais lembrada no segmento de consórcio, com 6% das menções.

As atividades de manutenção oferecidas pela empresa ainda estão bastante ligadas às coberturas dos seguros de automóvel, mas vêm ganhando vida própria, inclusive atendendo clientes empresariais.

Por isso, desde o final do ano passado, essa frente de atuação passou a constituir um negócio próprio, a Porto Serviço, que engloba a assistência à residência, com trabalhos de reparo, manutenção, limpeza e instalação.

"É uma forma de nos posicionarmos crescentemente em um ecossistema de cuidados com o dia a dia das pessoas", diz Sebastião.

O lançamento da Porto Serviço incluiu a aquisição da empresa CDF Assistência e Suporte Digital, abrindo caminho para a oferta de novos produtos para os segmentos de varejo, telecomunicações, utilities (água, energia e gás, por exemplo) e mercado financeiro.

De acordo com a Porto, ao todo, são 15 milhões de clientes.

PORTO SERVIÇO

9% das menções

Fundação

2023

Unidades

309

Funcionários

3.016

Faturamento

R$ 197,6 milhões (3º trimestre de 2023)

Crescimento

33,6% (em relação ao 3º trimestre de 2023)