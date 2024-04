Escolas focam bem-estar emocional de estudantes

São Paulo

Uma das estratégias utilizadas por colégios particulares para lidar com os efeitos prolongados da pandemia tem sido focar no acolhimento dos alunos, impactados pedagógica e emocionalmente durante o período de fechamento das escolas.

"Estamos iniciando o ano de 2024 com a sociedade e as famílias ainda bastante inseguras pelo tempo retido, principalmente em relação aos serviços educacionais", diz Eugênio Cunha, presidente da Federação Nacional de Escolas Particulares (Fenep).

A saída não é simples, mas passa por um olhar atento ao bem-estar emocional das crianças e dos adolescentes. "Fazemos com que sejam acolhidos em qualquer circunstância. Isso auxilia as famílias, porque elas sabem que os filhos não serão questionados se estudaram muito ou pouco durante a pandemia", afirma Sandra Miessa Di Genio, diretora-presidente do Grupo Objetivo.

Aluno estuda com auxílio do computador e material didático produzido pelo próprio Objetivo - Divulgação/Objetivo

Segundo Di Genio, há equipes formadas por professores, pedagogos, orientadores e psicólogos que promovem palestras e conversam com os alunos. Também fazem reuniões entre si para padronizar a atuação nas 14 escolas da empresa.

Frequentemente associado ao desempenho de seus alunos nos vestibulares, o Objetivo venceu pela sexta vez consecutiva a categoria de melhor colégio particular da pesquisa O Melhor de São Paulo. Do total de 1.008 pessoas ouvidas pelo Datafolha, 10% o mencionaram de maneira espontânea.

O que é a pesquisa Entenda a metodologia Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

Di Genio atribui o resultado não só ao foco na preparação para o exame, mas à qualidade do ensino e do corpo docente e à tentativa de abranger talentos diversos.

"Somos voltados para o aluno super-habilidoso, mas também para aqueles [cujo objetivo vai] além de tirar notas 10 e ter um desempenho altíssimo no Enem."

Uma das estratégias de ensino do colégio —que, afirma Di Genio, vê a arte, a ciência e o esporte como pilares— tem como foco a interdisciplinaridade. Nas aulas de educação física dos níveis infantis, por exemplo, as crianças são estimuladas a mesclar movimentos corporais a aprendizados do dia a dia, como comparar o lançamento certeiro de uma argola em um cone a uma ação para eliminar o mosquito Aedes aegypti.

Após a pandemia, escolas têm buscado lidar com as lacunas causadas pelo isolamento social tanto pedagógica quanto psicologicamente - Fido Nesti

Livros interativos com realidade aumentada e aulas de robótica são outros recursos utilizados pelo Objetivo, que manteve a estrutura do ensino remoto após a pandemia para permitir que os alunos acompanhem as aulas mesmo fora da escola, em situações excepcionais.

Para Eugênio Cunha, a crise sanitária forçou as escolas a superar uma resistência antiga a incorporar a tecnologia aos projetos pedagógicos. Hoje em dia, defende o presidente da Fenep, é importante saber juntar diferentes ferramentas em favor dos alunos e dos professores, inclusive para ter o ensino alinhado às necessidades do mercado.

"Ter uma formação que não envolve tecnologias não é sensato", afirma Cunha, que é proprietário de uma escola em Vitória (ES) e professor de matemática e física. "Quem ensina não é mais apenas detentor do conhecimento, agora é também mediador e orientador. Precisamos qualificar nossos profissionais continuamente", acrescenta.

COLÉGIO OBJETIVO

10% das menções

Fundação

1971

Unidades

14

Número de alunos

8.703

Número de funcionários

1.013

Faturamento

Não divulga

Crescimento

Não divulga