Mercado de consórcios bate recorde e tem baixa inadimplência

No ano passado, o mercado de consórcios atingiu números recordes no Brasil, segundo a Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). Foram comercializadas 4,18 milhões de cotas e movimentados R$ 316,7 bilhões em negócios, atingindo 10,29 milhões de participantes.

A estabilidade do sistema, as parcelas acessíveis e os custos baixos do crédito são alguns motivos que levam consumidores a participarem de um consórcio, de acordo com pesquisa encomendada pela associação à Kantar.

Faz tempo que a Porto Bank, responsável pelos serviços financeiros da Porto, sabe disso. Com quatro modalidades de consórcio no portfólio —imóveis, carros, veículos pesados e bicicletas—, a empresa mira sobretudo o público que tem dificuldade para acessar outros tipos de financiamento.

A marca foi a mais lembrada entre os consórcios na pesquisa Datafolha, com 6% das menções. A companhia permanece invicta: é a quinta vitória da empresa em cinco edições do estudo.

O levantamento também revelou que, entre os entrevistados —moradores da cidade de São Paulo das classes A e B—, 71% não souberam informar qual é o melhor consórcio. O resultado repete o levantamento de 2023, quando 70% não citaram de forma espontânea nenhum serviço.

"É uma modalidade antiga, que poucos países têm, e que vem ganhando tração, com um potencial interessante de crescimento. A questão da renda, por aqui, é complexa, e o consórcio democratiza o acesso, porque ninguém precisa passar por uma análise de crédito robusta para ter uma cota", afirma Marcos Loução, presidente do Porto Bank.

Entenda a metodologia da pesquisa Datafolha Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A possibilidade que o cliente tem de definir o valor da carta de consórcio, em função de sua capacidade de pagamento, traz uma segurança que se reflete na baixa taxa de inadimplência acima de 90 dias —segundo o balanço do Porto Bank, o índice foi de 7,4% em 2023, com redução de 0,1% em relação ao registrado em 2022.

No consórcio imobiliário, campeão de popularidade no portfólio da empresa, as cotas médias ficam entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, valor que pode ser usado para adquirir o imóvel ou cobrir apenas uma fração da compra.

Também é possível optar pelo consórcio para projetos menos ousados. Lançado em 2021, o de bicicletas tem valor inicial de R$ 8.000, que representa 30 parcelas de R$ 340. A contemplação pode se dar por meio de lance ou sorteio, mas para liberar a carta o banco exige que 20% das parcelas estejam quitadas, já que as próprias bicicletas não podem ser oferecidas em garantia.

Duas vezes por ano, a campanha Acelera oferece condições especiais ao longo de uma semana e ajuda o Porto Bank a atrair mais consumidores para os consórcios. Os residenciais podem ser contratados com 40% de redução das parcelas até a contemplação, por exemplo, e ainda recebem 75% de desconto na taxa de adesão.

A estratégia tem dado resultado, como Loução afirma: "Em agosto de 2023, de todos os consórcios de imóveis comercializados no Brasil, 40% foram vendidos por nós".

PORTO

6% das menções

Fundação

1945

Unidades

54 *

Funcionários

13 mil funcionários, 13 mil prestadores de serviço e 37 mil corretores parceiros *

Lucro líquido

R$ 2,26 bilhões (2023) *

Crescimento

24% (4º trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022) *

*Dados da holding