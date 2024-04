São Paulo dribla gargalos e ganha cobertura 5G

São Paulo

A implementação do 5G avançou no Brasil, alcançando 352 municípios em dezembro de 2023, pouco mais de um ano após a ativação da tecnologia no país. Mas entraves burocráticos ainda atrasam a disseminação do formato.

Apenas 573 cidades têm legislação específica para infraestrutura do 5G, de acordo com levantamento da Conexis Brasil, entidade que representa as grandes empresas de telecomunicação brasileiras.

Em São Paulo, esse problema foi mitigado com a regulamentação local, em 2022, da Lei Geral das Antenas, que agiliza trâmites administrativos para construção das estruturas. Hoje a cobertura do 5G na capital é quase total, de acordo com mapa elaborado pela empresa francesa nPerf.

Para 52% dos entrevistados, Vivo é a melhor operadora de internet da capital paulista - AFP

Nesse cenário, a Vivo, companhia vencedora da categoria operadora de internet da pesquisa O Melhor de São Paulo, tenta se diferenciar premiando a fidelidade dos clientes e oferecendo pacotes com inclusão de serviços de streaming, como o Amazon Prime Video.

É a quarta vez consecutiva que a empresa vence nessa categoria, agora com 52% dos votos.

No estado de São Paulo, a cobertura de 5G da telecom alcança 49 municípios e dois terços da população, segundo dados da empresa. A participação no mercado de telefonia móvel é de 37%.

Na cidade de São Paulo, 90% dos bairros têm cobertura de internet por fibra e todos são alcançados pela internet móvel, de acordo com Dante Compagno, diretor-executivo de B2C (segmento dedicado a clientes que são pessoas físicas) da empresa.

"A Vivo é a maior empresa em parcerias de entretenimento no Brasil", diz o executivo. "[Além dos pacotes com streaming], os planos da Vivo dão direito a descontos em redes de cinema, lojas online, companhias aéreas e locadoras de veículos."

A Vivo também tem 60 lojas físicas na capital que, segundo Compagno, ajudam a posicionar a companhia como uma vendedora de eletrônicos.

Hoje, esses espaços vendem celulares, óculos de realidade aumentada, tablets, laptops e caixas de som, entre outros produtos.

executivo ainda destaca os patrocínios esportivos, que ajudam a firmar a marca no imaginário da população.

"O serviço de internet brasileiro avançou muito nos últimos anos, ajudado pela desconcentração dos provedores de internet, que aumentou a concorrência no setor e baixou tarifas", diz Carlos Nazareth Marins, diretor executivo do Instituto Nacional de Telecomunicações.

Ele diz que, apesar do cenário animador, muitos municípios ainda estão atrasados na implementação da Lei das Antenas, tornando morosa a expansão da infraestrutura demandada pelo 5G.

No caso da internet fixa, de acordo com Marins, "também há problemas de infraestrutura, com congestionamento de fios, o que torna a manutenção mais lenta e o serviço menos confiável"

VIVO

52% das menções

Fundação

2003

Unidades

1.800 lojas

Funcionários

33 mil

Faturamento

R$ 52,1 bilhões

Crescimento

8,4%