Conheça a franquia de games por trás da série de TV 'Fallout'

São Paulo

A franquia de jogos "Fallout" ganhou um novo fôlego com o sucesso da série de TV "Fallout", da Amazon Prime Video, que estreou no último dia 10.

Não à toa, os quatro últimos jogos da série apareceram no top 10 de mais vendidos da Europa na última semana, sendo que "Fallout 4" —lançado em 2015— ficou no topo da lista.

Imagem do jogo 'Fallout 4' - Divulgação

Um jogo lançado há nove anos liderar listas de mais vendidos atesta uma mudança na forma como os consumidores se comportam no mercado de games. Também reforça como videogames podem ser catapultados por iniciativas em outras plataformas (e um bom descontinho).

O aumento de interesse dos jogadores por games que ganharam as telonas do cinema e as telinhas das TVs já havia sido detectado por títulos como "Cyberpunk 2077" (após a série "Cyberpunk: Mercenários", da Netflix), pelos jogos do Mario após "Super Mario Bros. - O Filme" e, em especial, pela franquia "The Last of Us" depois do lançamento da série da HBO (atual Max).

A Bethesda, desenvolvedora dos últimos jogos da série "Fallout", turbinou esse movimento dando descontos de até 80% em títulos da franquia em diversas plataformas. Além disso, programou para o dia 25 o lançamento de uma atualização gratuita de "Fallout 4" para a nova geração de consoles e PCs.

História da franquia

O primeiro "Fallout" foi lançado pela extinta Interplay em 1997 e desenvolvido pelo também finado estúdio Black Isle. Criada por Tim Cain e Leonard Boyarsky, a série de RPGs se passa em uma realidade paralela em que a Guerra Fria tomou uma direção trágica, que resultou em um apocalipse nuclear no ano de 2077.

Para se salvar das bombas atômicas, alguns poucos habitantes se esconderam em abrigos subterrâneos desenvolvidos pela Vault-Tec Corporation em parceria com o governo dos EUA. Quem não teve a mesma sorte acabou morto ou transformado em ghouls, uma raça mutante de aspecto grotesco.

Mas não foram só os humanos que sofreram. O planeta como um todo passou por bruscas mudanças devido à radiação, que transformou a Terra em um lugar inóspito, repleto de seres mutantes e milícias fortemente armadas.

Apesar do cenário tétrico e violento, a série conta com enredos e personagens criativos e, por vezes, bem humorados. Além disso, o fato de a humanidade ter parado culturalmente nos anos 1950 na história do game ajuda a criar uma atmosfera retrofuturista única e muito interessante.

Os games da série principal costumam colocar o jogador no papel de um habitante de um dos vários abrigos subterrâneos espalhados pelos EUA, que, por um motivo ou outro, precisa se aventurar no exterior selvagem.

Os primeiros dois jogos da série ("Fallout" e "Fallout 2") se passam no sul da Califórnia --mesmo cenário escolhido para a série da Amazon.

Já "Fallout 3", primeiro jogo da série desenvolvido pela Bethesda —que ressuscitou a franquia em 2008 após dez anos sem nenhum lançamento—, se passa na região de Washington DC. O spin-off "Fallout: New Vegas", desenvolvido pela Obsidian, é ambientado em Las Vegas, como o nome do jogo indica. Já "Fallout 4" tem como cenário a Costa Leste americana, mais especificamente no estado de Massachusetts.

Esses últimos jogos são todos boas sugestões para quem se animou com a série de TV e ainda não jogou nenhum dos títulos da franquia, mas a história de "Fallout" não deve parar por aqui.

A série foi renovada para mais uma temporada, e Todd Howard, diretor da Bethesda, afirmou que a produção de "Fallout 5" deve começar em um futuro próximo. Ou seja, a "Fallout Mania" promete continuar viva por um bom tempo.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

"Fallout 3"

(PC, PS 3 e Xbox 360)

Os tradicionalistas que me perdoem, mas "Fallout 3" é o ponto alto da série. O game lançado em 2008 introduziu o sistema V.A.T.S., que permite parar o jogo momentaneamente para mirar determinadas partes do corpo dos inimigos gastando "pontos de ação". A mecânica possibilita um combate que fica entre o tradicional tiro em primeira pessoa e as batalhas por turnos comuns em RPGs. O sistema deu tão certo que foi repetido em todos os outros jogos principais da série.

Imagem do jogo 'Fallout 3' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

O Embracer Group anunciou que se dividirá em três empresas diferentes. O Asmodee Group ficará com a parte de jogos de mesa. Uma fatia apelidada de Coffee Stain & Friends englobará estúdios menores, com foco em jogos de médio porte e mobile. A Middle-Earth Enterprises & Friends produzirá games de primeira linha controlará as principais franquias adquiridas pelo grupo, como "The Lord of the Rings" e "Tomb Raider".

A Take-Two, publisher da série "GTA", anunciou que irá reduzir em cerca de 5% sua força de trabalho até o fim do ano. No total, 580 postos de trabalho serão extintos, o que, segundo a empresa, acarretará em "cancelamento de vários projetos em andamento".

Após o Larian Studios afirmar que não pretende fazer uma sequência de "Baldur’s Gate 3", Eugene Evans, vice-presidente de estratégias digitais da Wizards of the Coast --detentora dos direitos da franquia--, afirmou à revista PC Gamer que a empresa está "conversando com vários parceiros" para criar um novo jogo da série "em menos de 25 anos" --tempo transcorrido entre os lançamentos de "Baldur’s Gate 2" e "Baldur’s Gate 3".

Depois das mudanças na regra da App Store, já começam a aparecer bons emuladores para dispositivos da Apple. O aplicativo Delta, por exemplo, é gratuito e capaz de rodar jogos de diversos consoles antigos da Nintendo.

A "Roblox" estabeleceu novas regras para usuários que querem vender artigos no game. Entre as obrigações para poder vender conteúdo estão a necessidade de ser assinante da plataforma e passar por um processo de verificação de identidade. Segundo a plataforma, as medidas foram necessárias para evitar que sua moderação seja driblada.

A Supergiant Games abriu inscrições para participar dos testes técnicos de "Hades 2", esperada sequência do seu roguelike. Para se inscrever, basta clicar no link presente na página do game na Steam. O jogo ainda não tem data de lançamento.

O ator Keanu Reeves fará o papel do porco-espinho Shadow no filme "Sonic 3", afirmou a revista The Holywood Reporter. O elenco conta ainda com Jim Carrey, que pela terceira vez fará o papel do vilão Dr. Robotnik.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

25.abr

"Another Crab's Treasure"*: R$ 79,19 (Switch), preço não disponível (PC, Xbox One/X/S)

"Fallout 4"*: R$ 99,95 (PS 5, Xbox X/S)

"Library of Ruina": R$ 173,99 (Switch), preço não disponível (PS 4)

"SaGa Emerald Beyond": R$ 219,90 (PC, iOS), R$ 264,90 (PS 4/5, Switch), preço não disponível (Android)

26.abr

"Demon Slayer - Kimestsu no Yaiba - Sweep the Board!": R$ 299,90 (Switch)

"Manor Lords"*: preço não disponível (PC)

"Sand Land": R$ 242,50 (PC), R$ 299,90 (PS 4/5, Xbox X/S)

"Stellar Blade": R$ 349,90 (PS 5)

"TopSpin 2K25": R$ 299,90 (PC, PS 4, Xbox One), R$ 349,90 (PS 5, Xbox X/S)

28.abr

"El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster": R$ 55 (Switch)

30.abr

"Front Mission 2: Remake": preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Sea of Thieves"*: R$ 214,90 (PS 5)

*Disponível no Xbox Game Pass

Promoção da semana

A Sony está lançando no Brasil um novo pacote com preço promocional incluindo um PlayStation 5 edição digital (modelo slim). Ao preço sugerido de R$ 3.799,90, é possível levar além do console uma cópia dos jogos "Returnal" e "Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão". A promoção pode ser encontrada nos principais varejistas do país.