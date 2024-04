Varejista de móveis aposta em peças exclusivas para se diferenciar da concorrência

São Paulo

Nas 1.100 lojas da Casas Bahia, é possível encontrar desde smartphones até eletroportáteis e geladeiras. Também é extensa linha de móveis que faz a marca morar na memória do consumidor paulistano. O catálogo engloba de mesinhas de cabeceira, que custam menos de R$ 200, a cozinhas completas, que passam dos R$ 5.000.

Pelo quarto ano consecutivo, a rede vence na categoria loja de móveis e permanece invicta. Neste ano, foi mencionada por 17% dos entrevistados pelo Datafolha, índice que chega a 31% quando se consideram apenas os que estudaram até o ensino médio e a 25% entre os que têm renda familiar mensal de até cinco salários mínimos.

Movimentação de consumidores e vendedores na loja Casas Bahia, no centro da capital paulista, durante a Black Friday - Danilo Verpa - 11.nov.22/Folhapress

Para Josiane Maria Terra, diretora omnichannel de móveis da Casas Bahia, uma combinação de fatores explica tantas vitórias consecutivas. Um deles é a facilidade de acesso ao crédito —as compras de mobília respondem pela maior participação no carnê, que permite o parcelamento para uma fatia do público que não é bancarizada. "É tradicional o alto nível de recompra de móveis no carnê", ela afirma.

Outro fator que Terra destaca é o cuidado com o design. Além de manter contrato de exclusividade com fabricantes, a Casas Bahia tem uma fábrica própria —a Bartira, localizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, especializada em mobiliário popular de madeira. Assim, a rede assegura que 80% dos modelos não possam ser encontrados na concorrência.

"Trabalhamos para as classes B, C e D, mas prezamos pelo design e pela qualidade. Frequentamos os grandes eventos internacionais do setor, como a Feira de Milão, na Itália, e trazemos tendências que serão traduzidas para nosso público", diz a executiva.

O que é a pesquisa Entenda a metodologia Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

Materiais, cores, formas e combinações demoram um pouco para chegar às lojas. Segundo a diretora, até que as novidades internacionais desembarquem na Casas Bahia, o intervalo é de cerca de dois anos. "Em 2022, os móveis ripados foram a sensação dos eventos mundo afora. Agora, estão em alta aqui."

A ambientação das lojas, na opinião da diretora, é outro fator que ajuda a fidelizar a clientela. Os móveis não são acomodados em fileiras, mas em composições que simulam os espaços de uma casa. Os números comprovam que a estratégia funciona —60% das vendas ainda são realizadas nas lojas físicas.

A limitação de espaço foi resolvida com a conectividade. Na pandemia, as vendas pelo WhatsApp se mostraram um sucesso e aceleraram o processo de digitalização das lojas. "Temos milhares de vendedores conectados, que podem vender todo o nosso portfólio, estando ou não no estoque da unidade."

Ao longo de seus 72 anos, a Casas Bahia lançaram móveis que se tornaram sucessos de vendas e jamais saem do catálogo. Mas eles também se modificam com o tempo —são atualizados com novos puxadores, outras cores ou acabamentos recém-lançados.

"As peças nunca serão exatamente as mesmas. A gente pode incluir um vidro Reflecta na porta, que dá aquele glamour, ou trocar o formato dos pés. Os produtos podem ser longevos, mas saem em várias diferentes edições."

CASAS BAHIA

17% das menções

Fundação

1952

Unidades

1.100 lojas, sendo 312 no estado de São Paulo

Funcionários

36 mil

Faturamento

Não divulga

Crescimento

Não divulga